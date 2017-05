Hannoveraner Auktion: Spitzenpferd zurückgekauft, 44.000 Euro für Delawarp

45 Fohlen erschienen in der Niedersachsenhalle in Verden, 44 von ihnen erhielten ein Gebot. Sechs Fohlen kosteten 10.000 Euro oder mehr. Ein Dutzend Jung-Hannoveraner stehen nun im ausländischen Besitz. Mit 20.000 Euro war Flambeau v. For Romance II-Hohenstein-Sohn (Z.: Alexandra und Wilhelm Siekmann, Emmerthal) hier das teuerste Fohlen, gefolgt von Diamant v. De Sandro-Dumont für 13.000 Euro und Friesengeist v For Romance-Romanov für 12.500 Euro. Der Durchschnittspreis bezifferte sich auf 6620 Euro.