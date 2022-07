Kwahu und Millennium stellen Spitzenfohlen der Trakehner Auktion

Auch die Trakehner haben ihr Bundesturnier genutzt, um einige Fohlen des Jahrgangs zu versteigern. Helen Langehanenbergs Kwahu überzeugte in Münster nicht nur selbst auf dem Viereck, sondern stellte auch eine der Preisspitzen.

23 Trakehner des Jahrgangs 2022 waren gestern Abend in Münster-Handorf käuflich zu erwerben. Den Spitzenpreis erzielte Save the Date, ein Sohn von Prämienhengst Kwahu aus einer Exclusiv-Mutter. Für 35.000 Euro wechselte er auf eine Station in den Niederlanden.

Ebenfalls bei 35.000 Euro fiel der Hammer für Paladin v. Millennium-Canzler. Er verbleibt in Deutschland. Eine Kundin aus Bayern hatte am Telefon den längsten Atem bei Bieten. Nummer drei der Fohlen jenseits der 30.000 Euro war der Hengst Havertz v. Blanc Pain-Millennium mit 32.000 Euro Zuschlagspreis, ebenfalls an Käufer aus Deutschland, genauer gesagt aus Schleswig-Holstein.

Von den 25 Fohlen im Katalog waren 23 angetreten, zwei ausgefallen. Laut Angaben des Trakehner Verbands wurden alle 23 für durchschnittlich 16.130 Euro zugeschlagen.

Die Ergebnisse in der Übersicht finden Sie hier.