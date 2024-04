Lovely Lennox ist Oldenburger Siegerhengst, Preisspitze der Auktion ein Diamond Deluxe-Sohn

Bei der 13. Oldenburger Sattelkörung ist Lovely Lennox v. Lennox U.S. zum Siegerhengst ernannt worden. Bei der anschließenden Auktion stellten sich jedoch andere Hengste als begehrtere Verkaufspferde heraus.

An diesem Wochenende fand die 13. Oldenburger Sattelkörung statt. Zwölf Hengste wurden der Körkommission vorgestellt, von denen fünf ein positives Körurteil erhielten. Siegerhengst wurde Lovely Lennox, ein 2021 geborener Lennox U.S.-Sohn. Gezüchtet wurde der Dunkelbraune in den Niederlanden bei C.F. van Mook, seine Aussteller waren Heiko und Wilhelm Klausing aus Diepholz. Unter der damals 17-jährigen Jill Borgers gewann Vater Lennox U.S. 2022 die Bronzemedaille bei den Weltmeisterschaften der sechsjährigen Dressurpferde in Ermelo. Kurze Zeit später bekam er mit Maria Teresa Pohl eine neue Reiterin, blieb allerdings im Nachwuchslager. Lovely Lennox‘ Mutter Dorlinda M ist eine Tochter des Vivaldi, mit Trakehnerblut auf der Mutterseite durch den Rapphengst Balzflug.

Neben Lovely Lennox wurden vier weitere Hengste gekört. Zum einen der dreijährige Mon Chateau, der im Rahmen der Auktion am Samstag für 82.000 Euro den Besitzer wechselte. Damit war Mon Chateau der teuerste der gekörten Hengste. Der Fuchs ist ein Morricone I-Sohn aus einer Don Romantic-Mutter. Gezüchtet wurde er von Heinrich Reinke aus Vechta und ausgestellt vom Landwirtschaftsbetrieb Kriebitzsch.

Mit dem Zuschlag bei 80.000 Euro wurde Tamino v. Tarantino-Fürst Heinrich der zweitteuerste gekörte Hengst. Die Brinkmann Pferdezucht GbR aus Werlte ist Züchter des Dunkelbraunen, Ingrid Pretsch ist Austellerin.

Viva Gold und Vivino stellen die zwei übrigen gekörten Hengste und komplettieren damit die Liste. Viscount of Oldenburg nennt sich der dreijährige Viva Gold-Sohn, die Mutterstute ist eine Sorento-Weltmeyer-Tochter. Auf die Welt kam Viscount of Oldenburg in Nottensdorf bei Dagmar Müller, ausgestellt wurde er von der Schweizerin Janine Huwiler und verkauft für 33.000 Euro.

Der Vivino-Sohn Vince Charming aus der Zucht des Niederländers H. Veurink reiht sich ein in die Liste der gekörten Fuchshengste. Der Dreijährige stammt aus einer For Romance I-Mutter und wechselte für 27.000 Euro den Besitzer. Aussteller war die Reesink Horses B.V. aus den Niederlanden.

Diamond Deluxe stellt Preisspitze: 125.000 Euro

Das begehrteste Pferd der Auktion war ein bereits gekörter, fünfjähriger Hengst. Diamonds Detto stammt aus der Zucht von Dr. Alexandra Montkowski aus Colnrade und ist ein Sohn des Diamond Deluxe. Mutter Formidable ist eine Foundation-Tochter, Muttervater Sunny-Boy. 125.000 Euro wurden vor Ort für den Schwarzbraunen geboten, das ist die Preisspitze der Oldenburger Frühjahrs Elite-Auktion.

Ein weiteres Mal wurde die 100.000 Euro-Marke am Samstag geknackt und zwar für den Reitponyhengst Black Magic Friday. Der neunjährige Rappe misst 147 cm und stammt aus der Zucht von Kerstin Broxtermann aus Edewecht. Besitzer war das Gestüt Erlenhof in Bad Homburg. 103.000 Euro war der Ponyhengst seinen neuen Besitzer aus Frankreich wert.

