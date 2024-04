Tolbert: Emma Kanerva und Mist of Titanium siegreich in der Kür, Langehanenbergs Schöne Scarlett mit erfolgreichem Debüt

In der Kür in Tolbert sichert sich Emma Kanerva den Sieg. Außerdem gab es eine Debütantin, die zu beeindrucken wusste.

Zum 1980er Hit „99 Luftballons“ von Nena ritten Emma Kanerva und der zwölfjährige Wallach Mist of Titanium als letztes Paar der Prüfung ein. Und sie räumten das Feld von hinten auf. Die Burg-Pokal-Finalisten von 2020 zeigten vor allem, dass man auch ohne spektakuläre Bewegungen, dafür mit viel Sicherheit in den Lektionen und gleichmäßiger Anlehnung, das Genick stets der höchste Punkt, siegen kann. Immerhin vier von fünf Richtern waren sich über die Finnin und ihren Millenium-Sohn als Sieger einig. Zu fünft kamen sie zum Ergebnis von 75,350 Prozent.

Während der gesamten Kür deutlich unter Spannung stand Invictus. Der elfjährige Jack Sparrow-Sohn wurde von Hans Peter Minderhoud (NED) vorgestellt. Das Paar steht auf der Longlist der Niederländer für Olympia 2024. Die fehlende Losgelassenheit des Hengstes führte zu Taktfehlern, das Maul des Pferdes war unruhig, die Kopf-Hals-Einstellung in Teilen zu eng. Bewertet wurden Minderhoud und Invictus mit 73,685 Prozent, Platz zwei.

Erfolgreiche Grand Prix Kür-Premiere für Schöne Scarlett

Helen Langehanenbergs Louisdor-Preis-Finalistin aus dem letzten Jahr, die Scolari-Tochter Schöne Scarlett, feierte in Tolbert Premiere. Die Stute startete in ihrer ersten Grand Prix-Kür und schien dafür voller Energie, mit der ihre Reiterin jedoch gut zu haushalten wusste. 73,315 Prozent erhielt das Paar und sicherte sich Platz drei. Helen Langehanenberg zeigte sich im Anschluss auf ihrem Instagram-Profil hochzufrieden: „Was soll ich sagen? ‚Scarletti‘ ging in Tolbert ihre erste Grand Prix-Kür überhaupt, musste gleich auch noch in ziemlich große Spuren treten, hatte ich mir doch ‚Mausis‘ sehr anspruchsvolle Nussknacker-Kür ausgeliehen, da sie im Moment noch keine eigene hat – und dann meistert sie das SOOOOO TOLL!!!! Ich bin total begeistert, wie sie sich auf mich einlässt, mir vertraut, mitmacht und Spaß daran hat – und ja erst ganz am Anfang ihrer Grand Prix-Karriere steht. Einfach unglaublich!!“ „Mausi“, deren Kür Schöne Scarlett meisterte, ist das Pferd, mit dem Helen Langehanenberg u.a. Teamgold bei den Europameisterschaften 2021 gewann. Die Stute, die eigentlich auf den Namen Annabelle hört, hat im Februar ihr erstes Fohlen zur Welt gebracht.

Alle Ergebnisse der Kür in Tolbert finden Sie hier.

auch interessant