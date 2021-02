Online-Fortbildung für Pferdezüchter: Management der Zuchtstute und neue Reproduktionstechniken

Die deutschen Landgestüte präsentieren im Februrar und März vier interaktive Live-Online-Seminare zu Themen rund um die Gynäkologie des Pferdes. Auch die Hengste der Haupt- und Landgestüte Celle, Marbach, Schwaiganger und Warendorf stellen sich in diesem Rahmen vor.

Die neue Fortbildungsreihe richtet sich gleichermaßen an erfahrene Pferdezüchter und Neueinsteiger. Unter dem Titel „Management der Zuchtstute und neue Reproduktionstechniken“ finden an vier aufeinanderfolgenden Dienstagabenden im Februar und März Online-Seminare statt. Im Anschluss an die Vorträge soll es jeweils Raum für fachliche Diskussionen geben. An allen vier Seminarabenden werden zudem in der Pause zwischen zwei Fachvorträgen die Dressur- und Springhengste des gastgebenden Gestüts präsentiert.

Den Auftakt macht heute das Landgestüt Celle mit den Themen: Management der Zuchtstute, Besamungsmanagement mit Frisch- und Tiefgefriersperma und Impfung der Zuchtstute. Los geht’s um 19 Uhr!

Nächste Woche agiert das Landgestüt Warendorf als Gastgeber. Im Mittelpunkt stehen das Management der tragenden Zuchtstute sowie die Geburtsvorbereitung und die Geburt.

Aus dem Haupt- und Landgestüt Marbach wird am Dienstag, 23. Februar gesendet. Die Themen: Embryotransfer beim Pferd, Ovum-pick-up (OPU) und ICSI (Intrazytoplasmatische Spermieninjektion).

Den Abschluss der Fortbildungsreihe bildet dann am 2. März das Haupt- und Landgestüt Schwaiganger. Im letzten Seminar wird es um genetische Untersuchungen und den Umgang mit genomischen Anwendungen in der Pferdezucht gehen.

Die Teilnahmegebühren für die gesamte Seminarreihe belaufen sich auf 60,00 Euro. Persönliche Mitglieder der FN bezahlen nur 45 Euro.

Ausführliche Informationen zu Referenten, Zeitplänen und Anmeldung finden Sie hier.