Reitpony-Körung Westfalen: Golden Grey-Sohn wird Siegerhengst

Die Westfälischen Körung für Kleinpferde fand traditionell am ersten Adventswochenende statt. Bei den Deutschen Reitponys siegte ein Hengst, der die Körkommission von Anfang an zu überzeugen wusste.

Insgesamt traten 37 Deutsche Reitponyhengste bei der Westfälischen Hauptkörung in Münster an. Am Ende erhielten 13 Kandidaten ein positives Körurteil, sieben durften zudem mit einer Prämie den Heimweg antreten. Die jungen Hengste mussten sich – wie am vorangegangenen Wochenende schon die Großen – auf der Dreiecksbahn, an der Longe, beim Freilaufen und Freispringen beweisen.

Als Siegerhengst durfte ein Sohn des Golden Grey NRW aus einer Bodyguard P-Mutter den Körplatz verlassen. Der schicke Palomino kam bei Züchterin Mareike Mertensmeier zu Welt, die Besitzergemeinschaft Dr. Daniel Münter und Sabine Nixtatis stellten ihn aus. „Ein Pony versehen mit ganz viel Adel und Charm, ausgestattet mit drei überragenden Grundgangarten. An diesem Wochenende das kompletteste Pony, das auch in der Galopparbeit an der Longe mit genügend Tragkraft und Raumgriff überzeugte und sich heute im Freispringen sehr souverän präsentierte“, lobt der kommissarische Zuchtleiter Thomas Münch.

Vater Golden Grey war bei seiner Körung in Münster-Handorf 2016 selbst Reservesieger, ist zweifacher Vize-Bundeschampion und stellte 2019 das Siegerfohlen beim Deutschen Fohlenchampionat in Lienen. Aus seinem ersten Körjahrgang stellte er vier Hengste bei der Westfälischen Körung, von denen nun zwei das Prädikat „gekört“ tragen. Das war neben dem Siegerhengst ein Falbe aus der Amica v. A new Star I aus der Zucht und im Besitz von Jill Mieleszko-Vekens.

Kopf-an-Kopf-Rennen

Thomas Münch betonte zum Schluss, dass die Entscheidung denkbar knapp ausgefallen sei: „Es waren am Ende Nuancen die entschieden haben.“ Das Nachsehen hatte der Reservesieger, ein FS Mr. President-FS Don’t Worry-Nachkomme (Z.: Hubert Fockenberg, A.: Josef u. Christine Wilbers). Der Braune überzeugte mit sehr guter Hinterhandaktivität sowie viel Übersicht und Vermögen beim Freispringen. „Ein Ausnahmepony mit vielen Reitponypoints und einer großartigen Vorstellung an der Longe“, so Thomas Münch.

Die Auszeichnung als 2. Reservesieger wurde gleich zweimal vergeben: Zum einen an einen mit viel Takt ausgestatteten Hengst v. FS Numero Uno NRW-FS Champion de Luxe (Z.: ZG Anja und Manfred Bock, A.: BG Dressurstall Fischer und Ferienhof Stücker), zum anderen an einen sehr typ- und ausdrucksstarken Palomino v. Golden West/Gründleinshof’s San Royal (Z.: Gestüt Gründleinshof, Ausst.: Anneke Behr).

Neben den Deutschen Reitponys traten auch 13 Hengste der Rassen New Forest, Fjord, Welsh B, Shetland und Deutsche Partbred Shteland Ponys in Münster an. Sechs von ihnen wurden gekört, zum Siegerhengst avancierte ein Shetland Pony v. Felix-Ferro van Veldzicht (Z. u. A.: Willi Niggenaber).

Alle Ergebnisse der Westfälischen Hauptkörung für Kleinpferde finden Sie hier.