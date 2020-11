Hannoveraner Springpferde Masters: Eine gelungene Premiere

Zum ersten Mal überhaupt wurden am vergangenen Wochenende die Hannoveraner Springpferde Masters in Verden ausgetragen. Der Hannoveraner Verband freute sich über die „hohe sportliche Qualität“ der dort angetretenen Youngster.

In der Verdener Niedersachsenhalle drehte sich in den vergangenen Tagen alles um die besten vier- bis siebenjährigen Springpferde aus Hannover und dem Rheinland. Veranstalter des Pilot-Projekts war die pVerd-event GmbH, die gerade erst das endgültige Aus für die Weltmeisterschaften der jungen Dressurpferde in Verden hinnehmen musste. Das „Schaufenster der Hannoveraner Springpferdezucht“ konnte hingegen stattfinden, wenn auch Corona-bedingt ohne Zuschauer.

In der Konkurrenz der Vierjährigen gelang Coredo M&M und Alexa Stais ein glatter Durchmarsch. Schon am Samstag hatten sie die Springpferdeprüfung der Klasse A** mit einer 8,6 für sich entschieden. Gestern im Finale, einer Springpferdeprüfung der Klasse L, holte das Paar dann ein glattes „Sehr gut“, also eine 9,0. Platz zwei ging an den Hickestead White-Sohn High five mit Jessica Freye vor Kandoo PJ, einem Kannan-Nachkommen, den der Tscheche Roman Duchac vorstellte.

Das M&M hinter dem Namen von Coredo steht übrigens für Axel Milkau und Hilmar Meyer, die sich gemeinsam für die Talentförderung im Springsport einsetzen und auch immer wieder qualitätvolle Nachwuchspferde erwerben. Erst vor sechs Wochen wechselte der Carridam-Loredo-Nachkommen über die Verdener Elite-Auktion zu den beiden, nun hat die Südafrikanerin Alexa Stais, die bei Hilmar Meyer als Bereiterin tätig ist, die weitere Ausbildung des Fuchshengstes übernommen.

Kannan, Levistano, Ustinov …

… so heißen die Väter der besten fünf-, sechs- und siebenjährigen Springpferde in Verden. Auf M*-Niveau mussten die Fünfjährigen im Finale antreten, acht Paare schafften es ins Stechen. In der entscheidenden Runde konnten sich dann Kai Thomann und Kannandro HB v. Kannan-Diarado gegen den Rest des Feldes durchsetzen. Es war erst der dritte gemeinsame Turnierstart für das Paar. Damit kannten sich die beiden aber immerhin schon etwas besser als Karl Brocks und der Stakkato-Sohn Snoopy, die bei ihrer gemeinsamen Turnierpremiere direkt auf den zweiten Rang springen konnten. Platz drei ging an Lord Klasüßle und Enrico Süßenbach.

Für die sechsjährigen Springpferde stand ein M**-Springen mit Stechen auf dem Programm. Nach Platz zwei am Samstag, konnten gestern Lunatic und Josch Löhden die Siegerehrung anführen. Mit fast einer Sekunde Vorsprung setzte sich die Levistano-Tochter gegen Favorite Fleur durch, in deren Sattel ihr Züchter Dieter Smitz saß. Mit einem Abwurf im Stechen wurden Harm Wiebusch und der Clinton-Sohn Chimbo Dritte.

Den krönenden Abschluss der ersten Hannoveraner Springpferde Masters bildeten gestern die siebenjährigen Springpferde, die in einem 1,40 Meter-Parcours antraten. Gleich zwei Pferde konnte Alexa Stais für das Stechen qualifizieren. Auf Lucato Mad Jo gelang ihr eine weitere Nullrunde – aber die Zeit sollte nicht ganz reichen. Letztendlich mussten die beiden Julia Plate und Ulando den Vortritt lassen. Den Wallach v. Ustinov-Graf Top hatte die Auktionsreiterin vor zwei Jahren bei der Hannoveraner Auktion kennengelernt – die Chemie passte von Anfang an. Ebenfalls aufs Treppchen schaffte es Greys Girl unter Michael Tietjen. Mit ihrem zweiten Pferd Steenken wurde Alexa Stais zudem Vierte.

Alle Ergebnisse finden Sie hier.