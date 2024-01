Schaufenster der Besten: C dominiert Spring-, B und V Dressurabstammungen, Thieme wieder dabei

Erstmals ist das „Schaufenster der Besten“ in Neustadt/Dosse in den kommenden Tagen nicht nur ein Schaufenster der Zucht, sondern auch des Sports. Neben der Junghengstkörung des Deutschen Sportpferdes (DSP) findet nämlich parallel der CSI Neustadt/Dosse statt, ein Novum. Und auch in der Körkommission gibt es Neuigkeiten: André Thieme ist zurück.