Segantini verkauft und verfügbar über die Station Martin Determann

Beim Bundeschampionat der vierjährigen Hengste hatten zwei Vertreter aus dem Debütjahrgang des Secret an der Spitze gestanden. Nun ist es nur noch einer und der hat einen neuen Besitzer.

Eigentlich hatte Segantini die Silbermedaille beim Bundeschampionat der vierjährigen Hengste 2022 hinter San to Alati gewonnen. Doch nachdem dieser wegen verbotener Medikation disqualifiziert wurde, rückte Segantini vor. So ist es nun der Bundeschampion, der in den Besitz des Gestüts MK Ammerland von Maik Kanitzky gewechselt ist und bei Martin Determann in Frischsamen-Einsatz gehen soll. Sportlich soll der Braune weiterhin von Jessica Lynn Thomas gefördert werden, die ihn auch in Warendorf vorstellte.

Segantini war 2020 Prämienhengst der Hannoveraner Körung in Verden. 2021 gewann er seine Hengstleistungsprüfung in Adelheidsdorf mit einer starken Gesamtnote von 9,03. 2022 holte er, nun vierjährig, Silber beim Hannoveraner Championat und hatte dann seinen großen Auftritt beim Bundeschampionat, wo er eine Gesamtnote von 9,2 bei einer 10 für die Rittigkeit erhielt. Der Hannoveraner Verband ehrte Segantini mit dem Weltmeyer-Preis.

Segantinis züchterischer Hintergrund

Gezogen wurde Segantini von Dr. Christine Feichtinger, zuhause war er bislang auf dem Gestüt W.M., wo auch der Vater Secret stationiert ist. Der hatte ja schon in jungen Jahren hinsichtlich Eigenleistung und Vererbung von sich reden gemacht, war Bundeschampion und gewann Silber bei den Weltmeisterschaften der jungen Dressurpferde, ebenfalls unter Jessica Lynn Thomas. Segantinis Mutter, Financial Times v. Fidermark-Dream of Heidelberg-Rosenkavalier, hat mit First Step einen gekörten und bis Grand Prix-siegreichen Vollbruder. Neben Segantini stellte sie mit St. Moritz Junior die Staatsprämienstute Semana von Kükenmoor und mit Savoy die ebenfalls hoch dekorierte Sehnsucht von Kükenmoor.

Segantinis neuer Besitzer Maik Kanitzky sagt: „Segantini glänzt nicht nur hinsichtlich seiner Abstammung und Eigenleistung. Er stellte auch gleich aus seinem ersten Fohlenjahrgang zahlreiche Auktions-Preisspitzen und Schausieger. Entsprechend freue ich mich sehr, ihn von seiner Züchterin Dr. Christine Feichtinger übernehmen zu können.“ Sein Dank gehe an Eckhard Wahlers, der den Hengst auf seiner Station bislang optimal gemanagt habe.

Weitere MK Ammerland-Hengste

Das Gestüt MK Ammerland in Wiefelstede, Niedersachsen, mag neu sein, dessen Besitzer Maik Kanitzky ist jedoch kein Unbekannter. So ist er beispielsweise der Züchter von Sir Donnerhall I und II. Außerdem gehört ihm auch noch ein weiterer Bundeschampion: Barcelo, den Tessa Frank ausbildet.

Auf der Station von Martin Determann wirken außerdem noch weitere Hengste von Kanitzky. Da ist zum einen Excalibur v. Escamillo, Zweiter Reservesieger der Westfalen-Körung 2022. Er wird von Nicole Beinlich, Chefbereiterin des Gestüts MK Ammerland, ausgebildet.

Zum anderen steht der am 25. Januar im Rahmen einer Sonderaufnahme beim Oldenburger Pferdezuchtverband gekörte Virazzo v. Vivaldi bei Determann in Diensten. Virazzo war 2021 von Jana Schrödter beim Bundeschampionat der fünfjährigen Dressurpferde vorgestellt worden. Letztes Jahr ritten Dorothee Schneider und ihre Stallreiterin Hannah Milena Rother Virazzo zu erste Siegen und Platzierungen in Dressurpferdeprüfungen der Klasse M.

Weitere Infos gibt es unter www.gestuet-mk.de sowie hengsthaltung-determann.de.