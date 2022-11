Sieben neue Dressurhengste fürs KWPN

Der königlich niederländische Warmblutzuchtverband KWPN hat die neu gekörten Dressurhengste dem obligatorischen 21-tägigen Leistungstest unterzogen. Sieben Hengste erhielten das Go für die Zucht. Herausragend (wie auch schon bei der Körung): die Hengste des Stalls 104 von Willeke Bos.

Bei der KWPN-Körung im Frühjahr hatte Willeke Bos‘ Stal 104 fünf selbst gezogene Hengste präsentiert, von denen vier die Zulassung zum Leistungstest erhielten und drei prämiert wurden. In den vergangenen Wochen ging es nun für sie und die weiteren Kandidaten beim 21-Tage-Test um die endgültige Zuchtzulassung. Drei der De Bos-Hengste haben bestanden, zwei als Bester bzw. Zweitbester.

Klassensieger wurde der De Bos-Hengst, der bei der Körung gar nicht prämiert worden war: Obsession Taonga. Der 1,72 Meter große Rappe ist ein Vitalis-Sohn aus der selbst S-erfolgreichen Jatilinda v. All at Once-Negro-Krack C. Jatilinda wurde dreijährig zur KWPN-Gesamtsiegerstute gekürt. Sie ist eine mütterliche Halbschwester zu dem in den Niederlanden gefeierten achtjährigen Jameson RS2 v. Zack, der unter Marieke van der Putten Prix St. Georges-erfolgreich ist.

Obsession Taonga kam auf insgesamt 87 Punkte. Im Schritt erhielt er eine 7,5, im Trab eine 9, im Galopp eine 9,5. Die Geschmeidigkeit bewertete die Kommission mit 8,5, Balance und Selbsthaltung mit 9, ebenso wie die Rittigkeit und die Einstellung. Die Veranlagung als Dressurpferd wurde bei 8,5 gesehen.

Opoque und Vitalis III.

Den zweitbesten Test machte der im Frühjahr prämierte Opoque v. All at Once-Davino-Fürst Heinrich-Negro. Auch er kam im Stal 104 zur Welt. Mitbesitzer ist Andreas Helgstrand. Der 1,68 Meter große Dunkelfuchs brachte es auf 85,5 Punkte. Der Schritt wurde mit 8 bewertet, der Trab mit 8,5, der Galopp mit 9. Geschmeidigkeit, natürliche Balance und Veranlagung als Dressurpferd erhielten jeweils die 8,5. Eine 9 gab es für Rittigkeit und Einstellung.

Nummer drei der Stall 104-Hengste war One Two Three v. Vivaldi-D-Day-Argus, dessen Name nicht von Ungefähr kommt. Er ist nämlich der Vollbruder zum erfolgreichen Vitalis und dessen ebenfalls gekörtem Vollbruder My Vitality, der ja bei Helgstrand Dressage aufgestellt ist. One Two Three, sozusagen Vitalis III., kam auf 78 Punkte. Der Schritt wurde mit einer glatten 8 bewertet, Trab und Galopp mit 7,5, ebenso wie die Geschmeidigkeit. Für das natürliche Gleichgewicht und die Veranlagung als Dressurpferd gab es ein glattes Gut, für Rittigkeit und Einstellung die 8,5.

Zwei Hengste aus deutscher Zucht an dritter und vierter Stelle

Zwischen One Two Three und seine früheren Weidekumpels schoben sich zwei deutsche Hengste. Das war zum einen der Oldenburger O’Frederic v. For Romance-Fidertanz-De Niro (Z.: Heike Schulte, Eggermühlen). Seine 84 Punkte setzten sich zusammen aus der 9 im Schritt, 8 im Trab, 8,5 im Galopp, 8,0 für die Geschmeidigkeit, 7,5 für die natürliche Balance und Selbsthaltung, 9 für Rittigkeit und Einstellung, 8,5 für die Veranlagung als Dressurpferd.

Und schließlich war da noch der ebenfalls in Oldenburg registrierte Ozzy v. Asgard’s Ibiza-Zack-De Niro aus der Zucht von Clemens Ortmann in Friesoythe. Er kam auf 83 Zähler insgesamt und die Einzelnoten Schritt 7,5, Trab 8, Galopp 8,5, Geschmeidigkeit 8,5, Selbshaltung/Balance sowie Rittigkeit/Einstellung je 9 und Veranlagung 8,5.

Alle Ergebnisse sowie Beschreibungen und Anpaarungsempfehlungen der Hengste finden Sie unter kwpn.nl.