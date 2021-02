Sporttest Münster: Sechs „sehr gute“ Springer und ein überragender Chezarro

Die Ergebnisse der Springhengste beim Sporttest in Münster können sich wahrlich sehen lassen.

Richard „Piko“ Hannöver bei den fünfjährigen und Philipp Hartmann bei den vierjährigen Springhengsten haben wirklich einen tollen Job gemacht und jeden Youngster bestmöglich vorgestellt – wobei sie auch auf eine gute Basis trafen. Zum Beispiel bei dem fünfjährigen Holsteiner Hengst Chezarro v. Casall-Conteur aus der Zucht von Gabriele Kowalski, im Besitz des Holsteiner Verbands und vorgestellt von Maximilian Gräfe. Chezarro war schon letztes Jahr ein Neuner-Kandidat in Münster gewesen. Heute kratzte er sogar an der 10,0.

In den Teilnoten erhielt Chezarro die Traumnote gleich zweimal – für die Rittigkeit und den Gesamteindruck. Im Vermögen blieb er knapp drunter: 9,8. Für die Manier gab es eine 9,7, für den Galopp die 9,5. Gesamtergebnis: 9,78!

Vierjährig hatte der Mecklenburger Siegerhengst von 2018, der Westfale Hickstead Blue v. Hickstead White-Chacco Blue (Z.: Heinrich Ramsbrock), Chezarro noch übertrumpfen können, diesmal musste er sich hinten anstellen. Aber auch seine 9,15 konnte sich sehen lassen! Er erhielt eine 8,8 für den Galopp, 9,0 fürs Vermögen, 9,5 für die Manier und je 9,2 für Rittigkeit und Gesamteindruck.

Nummer drei mit einem „sehr gut“ unter den fünfjährigen war der Holsteiner Kannan-Sohn Keaton aus einer Contendro-Ritual-Mutter (Z.: Rudolf Schmitt, Wöhrden), vorgestellt von Lisa Minou Eggers für den Holsteiner Verband. Sein Vermögen war sein Trumpf: 9,5. Hinzu kamen jeweils eine 8,8 für Galoppade und Manier sowie 9,0 für Rittigkeit und 9,2 im Gesamteindruck. Endnote: 9,06.

Vierjährige

Bei den Vierjährigen dominierte der teuerste Springhengst der Westfalen-Körung 2019, For Lee v. For Pleasure-Comme il faut. Forlee ist der Sohn von Katrin Eckermanns Weltmeisterin der jungen Springpferde, Chao Lee, stammt aus der Eckermann’schen Zucht und wurde auch von Katrin Eckermann präsentiert, obwohl er mittlerweile den Ludger Beerbaum Stables gehört. Er wusste schon im letzten Jahr bei seinem 14-Tage-Test zu überzeugen und bestätigte die Leistung von damals auch heute wieder mit einer 9,22 unter dem Strich. Die setzte sich zusammen aus der 9,4 im Vermögen, 9,5 für die Technik, 9,2 in der Rittigkeit, 9,3 für den Gesamteindruck sowie 8,6 im Galopp.

Auch hier gab es noch zwei weitere Pferde mit der 9 vor dem Komma: Rittigkeitskönig des Lots war mit 9,5 der Zangersheider Chellci Orange L v. Cicero Z-Chellano Z, den Marie Ligges für die Familienstation vorstellte. Zusammen mit 8,8 im Galopp, 9,3 fürs Vermögen, 8,5 in der Manier und 9,2 für den Gesamteindruck ergab das eine Endnote von 9,06.

Eine glatte 9,0 gaben die Bewertungsrichter dem bunten KWPN-Fuchs Madness mit der Abstammung Kannan-Emerald van’t Ruytershof-Caretino aus niederländischer Zucht und im Besitz von Michael Krüger in Wacken. Hannes Ahlmann stellte den energisch auftretenden Hengst vor, bei dem die Richter eine 9,1 fürs Vermögen, 9,2 für die Technik, 8,6 für den Galopp sowie jeweils 9,0 für Rittigkeit und Gesamteindruck gaben.

Noch mehr Siegerhengste

Der erste Sporttest des Jahres sah gleich mehrere Hengste, die schon in jungen Jahren einige Bekanntheit erreichen konnten. So beispielsweise der Siegerhengst der OS-Körung 2018, Don Tryon v. Don Diarado-Conthargos von der Station Tebbel (Z.: Marion Diese). Er erhielt eine 8,35 in Summe, wobei sein Vermögen den Richtern eine 8,8 wert war. 8,0 gab es in der Technik, 8,3 für Galopp, Rittigkeit und Gesamteindruck.

Noch ein ehemaliger Springsiegerhengst von der Station Tebbel war im Lot der Fünfjährigen: der Westfale For the Future v. For Pleasure-Nabab de Reve, auch er von der Familie Eckermann gezogen. Er erhielt eine 8,53 – 8,5 im Galopp, 9,0 fürs Vermögen, 8,2 in der Manier, 8,5 für die Rittigkeit und 8,3 im Gesamteindruck.

Alle Ergebnisse aus Münster finden Sie unter www.hengstleistungspruefung.de.

Anm. d. Red.: In einer früheren Version des Textes hatte es geheißen, Philipp Weishaupt sei Fremdreiter gewesen, was nicht stimmt. Wir bitten, das Versehen zu entschuldigen!