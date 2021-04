Sporttest Verden: Diamant de Casall dominiert bei den Fünfjährigen

Nachdem ja einige Sporttests durch den EHV-1 Ausbruch in Valencia abgesagt werden mussten, trafen sich gestern und heute wieder vier- und fünfjährige Springhengste in Verden. Die Ergebnisse der Fünfjährigen stehen schon fest.

Die Deutsche Reiterliche Vereinigung (FN) hatte zwar Ende März beschlossen, die Junghengste aufgrund des EHV-1 Ausbruchs auch ohne Test ins Hengstbuch I aufzunehmen, es war aber klar, dass die Hengstleistungsprüfungen bzw. Sporttests, die ohnehin für die Zeit nach dem 11. April geplant waren, auch durchzuführen. Zumal die Hengste, die an den ausgefallenen Terminen ihren Test hätten absolvieren sollen, die Leistungsnachweise zu einem anderen Zeitpunkt nachholen müssen.

In Verden traten nun 16 fünfjährige Springhengste zum Sporttest an, wobei einer den Test abgebrochen hat. Alles in allem zeigten sich die Prüflinge auf ausgeglichen „gutem“ Niveau mit lediglich zwei Kandidaten, die keine Endnote von 8,0 und besser erhielten: Camp Nou v. Coupe Gold (7,8) und Kannandillo v. Kannan (7,75).

Klassenprimus war der Holsteiner Diamant de Casall, ein Sohn des großen Diamant de Semilly aus einer Vollschwester zu Holsteins Aushängeschild Casall. Diamant de Casall kam bei Manfred von Allwörden zur Welt und wurde von der Gripshöver GbR mit Philipp Winkelhaus im Sattel für Verden gemeldet. Seine Ergebnisse können sich sehen lassen: 8,8 im Galopp, 9,0 im Vermögen, 8,7 für die Manier, 8,5 für die Rittigkeit und 8,7 im Gesamteindruck. Das ergab eine Endnote von 8,76.

Zweitbester war mit der Endnote 8,66 der Selle Français-Hengst Classico TN v. Cornet Obolensky-Burggraaf-Diamant Rouge II. Der in Westfalen gekörte Schimmel trat unter Maximilian Wricke für das Team Nijhof in den Niederlanden an. Seine Einzelnoten: Galopp 8,4, Vermögen 9,0, Manier 8,8, Rittigkeit 8,4, Gesamteindruck 8,5.

Ganz knapp geschlagener Dritter wurde mit 8,65 der Holsteiner Verbands Hengst United Way v. Uriko-Concerto II-Lord unter Maximilian Gräfe. Er erhielt für sein Vermögen sogar eine 9,2. Hinzu kamen 8,7 für den Galopp, 8,2 für die Manier, 8,5 für die Rittigkeit und 8,6 im Gesamteindruck.

