Taloubet Z und weitere Zangersheide-Hengste zu Besuch in Deutschland

Am Dienstag, 19. Februar, laden Christian Ahlmann und Judy Ann Melchior zur Hengstvorführung der Zangersheider Springstars nach Marl ein. Mit dabei: Christian Ahlmanns langjähriges Erfolgspferd Taloubet.

Der nun 19-jährige Taloubet Z hat sich vor gut einem Jahr mit dem Sieg im Weltcup-Springen von Leipzig aus dem Sport verabschiedet. Passender hätte die Karriere dieses außergewöhnlichen Hengstes nicht enden können, der Christian Ahlmann am selben Ort 2011 zum Sieger im Weltcup-Finale machte. Und ihm unter anderem eine olympische Bronzemedaille bescherte. Nun ist Taloubet glücklicher Rentner. Dem entsprechend präsentiert Ahlmann seinen langjährigen Weggefährten an der Hand, wenn er seine alte Heimat besucht.

Das Springen überlässt er nun anderen. So beispielsweise dem jetzt achtjährigen Rappen Solid Gold Z v. Stakkato Gold, Weltmeister der jungen Springpferde 2018. Oder Taloubets Sohn Take a Chance on me Z, der im vergangenen Jahr das Sires of the World-Springen in Lanaken gewann und jüngst Zweiter im Championat von Leipzig gewesen war. Oder Dominator Z, mit dem Ahlmann gerade den Großen Preis von Peelbergen gewinnen konnte.

Wenn Zangersheide kommt, darf natürlich auch Levisto nicht fehlen, quasi das Barbie-Pferd des internationalen Springsports, als er noch unter Judy-Ann Melchior von Erfolg zu Erfolg flog. Das tut er inzwischen nicht mehr, aber eine Schönheit ist er immer noch. Neben den arrivierten Stars zeigen sich zahlreiche Nachwuchshengste wie die vierjährigen Kazan Z v. Baloubet du Rouet-Heartbreaker, Castor Z v. Cassillias-Balou du Rouet, Classic Orange Z v. Cornet Obolensky-Calido oder Qatar Z v. Quasimodo Z-Polydor. Insgesamt werden 25 Hengste gezeigt.

Christian Ahlmann sagt: „Gerade zu Anfang des Jahres ist es sehr interessant zu sehen, wie sich die jungen Pferde entwickeln. Wir sind ja immer ein ganzes Jahr später dran, weil wir nach der Decksaison erst im Winter anfangen, mit den vierjährigen Pferden zu arbeiten. Ich bin sehr froh darüber, den Pferden diese Zeit zu geben.“ Begründung: „Das Leben für die Pferde ist noch lang!“ So wie für seinen Crack Taloubet, der auch noch mit 18 kaum zu schlagen war.

Die Hengstschau beginnt am Dienstag, 19. Februar, um 19 Uhr, Einlass ist ab 18 Uhr. Parkplätze und Eintritt sind kostenlos.