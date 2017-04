Tomahawk-Sohn siegt bei Oldenburger Sattelkörung, Weihegold-Enkel Zweiter

Acht von 14 Hengsten dürfen nach dem Veranlagungstest Oldenburger Stuten decken, weil sie sich unterm Sattel der Körkommission präsentiert haben. Darunter war auch ein Enkel der Stute Weihegold, die große Chancen hat, morgen das Weltcupfinale 2017 zu gewinnen.

In Dänemark geboren, eine Besitzerin aus den USA und in den Adern Gene aus ganz Europa, von Holland bis zu den Trakehnern – aus dieser Mischung ist der Sieger der Sattelkörung beim Oldenburger Verband hervorgegangen. Der Champion namens Texas Tokio ist ein Tomahawk-Sohn a.d. Miss Zain Blue v. Zack – Michellino (Z.: Lena und Rasmus Dalsgaard, Dänemark, A.: Jamie Welling, USA). Vater Tomahawk ist ein Enkel von Krack C und war selbst Ib-Hauptprämiensieger 2013 im Oldenburger Pferde Zentrum Vechta.

Weihegold lässt grüßen

Zum Reservesieger wurde Damian v. Damon Hill a.d. Fürstin Weihegold v. Fürst Romancier (Z.: Lone Boegh-Henriksen, Dänemark, A.: HP Horses Aps, Dänemark) ernannt. Der Hengst aus dem Besitz des Gestüts Blue Hors in Dänemark stand nicht zum Verkauf. Er stammt aus dem berühmten Mutterstamm der Weissena und ist ein direkter Enkel der Olympiasiegerin Weihegold, die gerade kurz davor steht, das diesjährige Weltcupfinale in der Dressur unter Isabell Werth für sich zu entscheiden. Platz drei ging an einen Dunkelfuchs aus den Niederlanden v. Desperado-Jazz. Unter den weiteren fünf gekörten Hengsten, die teilweise am Samstag auf der Vechtaer Eliteauktion versteigert werden sollen, gab es noch weitere prominente Großmütter, beispielsweise die ehemalige Bundeschampionesse FBW Dejavu v. Dacaprio. Sie ist die Gründerstute des Gestüts Mount St. John in Großbritannien, das auch Charlotte Dujardin sponsert. Dejavus Tochter Top Secret v. Totilas, hocherfolgreich in Großbritannien als junges Pferd, ist die Mutter eines nun gekörten Charmeur-Sohns. Er stand allerdings nicht zum Verkauf.

Ergebnisse

50 gek./lic. Bordeaux -Argentinus Rainer Berding, Lohne Jan Frieling, Balge 51 n.gek./n.lic. Bretton Woods – Sandro Hit Josef Wernke, Cloppenburg Züchter/breeder 52 ausgefallen/failed Dressage Royal – Sir Donnerhall Dr. Katharina Paschertz, Cloppenburg Züchter/breeder 53 n.gek./n.lic. Escolar – Sir Donnerhall Lone Boegh-Henriksen, Dänemark HP horses Aps, Dänemark 54 n.gek./n.lic. Fürst Larino – De Niro Georg Brüggemann, Spelle Marion Gräbener, Wilnsdorf 55 gek./lic. Grey Flanell – De Niro Erik Smeys, Belgien Petar Perkovic, Bremen 56 ausgefallen/failed Millennium/T. – Swarowski Dieter Schulte, Löningen Friedbert Schaul, Heilbronn 57 gek./lic. – Ia – Siegerhengst Tomahawk – Zack L. & R. Dalsgaard, Dänemark Jamie Welling, USA 58 n.gek./n.lic. Totilas – De Niro Bernadette Brune, Westerstede Züchter/breeder 59 n.gek./n.lic. Veneziano – Don Gregory Zuchtstall Kotschofsky GbR, Visbek Blue hors Aps, Dänemark 60 gek./lic. Vivaldi – Samarant W. & S. Klausing GbR, Diepholz Züchter/breeder 61 gek./lic. Charmeur – Totilas Mount St. John Equestrian, GB HP horses Aps, Dänemark 62 gek./lic. – Ib-Reservesieger Damon Hill- Fürst Romancier Lone Boegh-Henriksen, Dänemark HP horses Aps, Dänemark 63 gek./lic. – Ic -Prämienhengst Desperado – Jazz Fam. Andeweg, Niederlande Ad Valk Dressage Horses b.v., Niederlande 64 gek./lic. San Amour II – De Niro van Auwers, Belgien Valeriya Yunaeva, Moskau, Russland 65 ausgefallen/failed Totilas – Sandro Hit Dr. Jobst Hartmann, Hodorf AKW, Lohne