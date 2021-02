Trakehner Hengst Abendtanz in die USA verkauft

Abendtanz ist derzeit der erfolgreichste Trakehner Springvererber und hat sein Talent über den Stangen auch selbst im Sport bewiesen. Nun hat der Athlet eine neue Heimat in den USA gefunden.

Abendtanz, ein 2007 bei Heinrich Behr geborener Rappe v. Hirtentanz-Kostolany-Kassiber, wurde an Andrew Palmer und Chris Badenhop verkauft. Sie betreiben im Südosten der USA einen Turnierstall mit angeschlossener Hengststation.

Mit Trakehner Hengsten hat man in den USA ja bereits sehr gute Erfahrungen gemacht – Abdullah und Windfall seien hier genannt. Abendtanz gilt als Doppelvererber, war selbst aber vor allem im Parcours erfolgreich. Er begann seine Karriere als Auktionsfohlen beim Bundesturnier in Hannover. Nach seiner Körung ging er auf den Klosterhof Medingen und wurde von Christian Temme und Christoph Wahler erfolgreich im Parcours präsentiert.

Zunächst einmal legte er einen guten 70 Tage-Test ab, den er als zwölftbester von 48 Prüflingen beendete (Dressur 101,06/Springen 123,56/Gesamt 114,02). Dann qualifizierte er sich fürs Bundeschampionat des deutschen Springpferdes 2013 und wurde im selben Jahr Trakehner Springpferdechampion. Abendtanz war M*-siegreich und platziert bis zur Klasse S.

Bislang wurden vier Söhne des Abendtanz gekört, von denen einer ganz besonders heraussticht: Sweetwater’s Ziethen, der im vergangenen Jahr Weltmeister der jungen Vielseitigkeitspferde unter Sophie Leube wurde. Die weiteren gekörten Abendtanz-Söhne sind Gorbatschow, Donauabend (HuL Marbach) und Lebenstraum (Buscherfolgreich bis Klasse M in Österreich).

Noch eine Saison in Deutschland

Noch zieht Abendtanz aber nicht um. Die Decksaison 2021 verbringt er noch hier in Deutschland. Frischsamen wird sowohl über die Station Hoffrogge als auch über das Haupt- und Landgestüt Marbach verfügbar sein.

Marbachs Landoberstallmeisterin Dr. Astrid von Velsen-Zerweck sagt: „Abendtanz ist ein sicherer Doppelvererber mit Schwerpunkt Springen, das hat er mit seinen erfolgreichen Nachkommen in verschiedenen Disziplinen eindrucksvoll bewiesen. Herausragend ist natürlich der Weltmeister Sweetwaters Ziethen TSF. In Marbach haben wir mit Donauabend beste Erfahrungen gemacht. Da wir ihn für diese Saison im Sport gehen lassen möchten, ist er nur über TG-Samen für die Züchter erreichbar. Daher kam das Angebot, Abendtanz in unser Angebot für die Züchter in Süddeutschland aufzunehmen, gerade zur rechten Zeit. Hier gibt es eine ganze Reihe passionierter Züchter, die im Zuchtprogramm Vielseitigkeit „DSP Eventers“ Pferde für den leistungsorientierten Vielseitigkeitssport züchten – mit Erfolg, wenn man an La Biosthétiques Sam FBW oder fischerRocana FST und viele weitere erfolgreiche Blutpferde „made im Ländle“ denkt. Ich meine, dass der Doppelvererber Abendtanz zu diesen blutgeprägten Stuten hier im Süden sehr gut passen kann und dass die Züchter gern annehmen werden.“

Davon gehen auch Abendtanz neue Besitzer in den USA aus. Andrew Palmer: „Ich habe Abendtanz viele Jahre bewundert und der Zeitpunkt für diesen Kauf könnte nicht besser sein. Meine Partnerschaft mit Chris (Badenhop) erlaubt es mir, mein Sport- und Zuchtprogramm weiter auszubauen. Seine Farm, die nur wenige Kilometer vom neuen World Equestrian Center in Ocala (Florida) entfernt ist, liefert die perfekte Kulisse für einen Hengst wie Abendtanz. Mit dem rasanten Ausbau der US Event Horse Futurity und dem US Young Event Horse Program ist die leistungsgeprüfte Genetik dieses Hengstes genau richtig und wir freuen uns sehr, diesen Spitzenhengst für eine breite Züchterschaft in den USA anbieten zu können. Darüber hinaus ist es uns ein besonderes Anliegen, die American Trakehner Association sportlich nach vorne zu bringen und gemeinsam mit dem neuen Präsidenten der ATA, Matthew Boyd, sehen wir den Zuchteinsatz von Abendtanz als einen wichtigen Beitrag zu dieser Zukunftsvision. Persönlich freue ich mich ganz besonders, meine Töchter der Leistungshengste Tatendrang *Ps*, Inamorato *Pb* und Stiletto *Pg*E* mit Abendtanz anzupaaren.“