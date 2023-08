Verden: Die Hannoveraner Champions im Viereck 2023

Während in Ermelo heute schon ein Hannoveraner Weltmeister gefeiert werden konnte, geht es in Verden erstmal um die Schärpen des Verbandes. Die wurden nur für Hannoveraner mit Destination Viereck vergeben und dies sind die Gewinner.

Bereits gestern wurden die Champions der fünf- und sechsjährigen Dressurpferde gekürt. Secret drückte auch diesem Championat seinen Stempel auf. So ist er Vater der Siegerin Shakeela, von Besitzer Wilfried Putz aus einer Royal Blend-Mutter gezogen und von Lydia Jordan in Szene gesetzt. Die beiden erhielten eine 9 für Trab, Galopp und Gesamteindruck sowie 8,5 im Schritt und für die Durchlässigkeit. Das machte unter dem Strich eine 8,8.

An zweiter Stelle reihte sich mit Ikonic ein Wallach v. Ibiza aus einer Sir Donnerhall-Mutter ein. Züchter ist hier Jochen Dittmer, vorgestellt wurde Ikonic von Kim Brüning für den Besitzer Wilhelm Haferkamp. Auch hier gab es eine 9 im Trab. Im Schritt wurden es 7,5, im Galopp 8,0, in der Durchlässigkeit sowie für den Gesamteindruck 8,5. Endnote 8,3.

Bundeschampion Segantini ist der Secret-Nachkomme Nummer zwei im siebenköpfigen Starterfeld. Dr. Christine Feichtinger hatte ihn aus einer Fidermark-Mutter gezogen. Besitzer ist ja inzwischen Maik Kanitzky, im Sattel sitzt nach wie vor Jessica Lynn Thomas, die den Hengst gestern für eine 8,0 präsentierte. Die Einzelnoten: Trab 8,5, Schritt 7,5, Galopp 8,5, Durchlässigkeit 7,5, Gesamteindruck 8,0.

Manolo Champion der Sechsjährigen

Mit 8,7 holte Manolo v. Morricone-Donnerhall (Z. u. B.: ZG Stritzke und Schellin) den Titel bei den sechsjährigen Dressurpferden. Vorgestellt wurde der Wallach von Anna Mitter. In Trab und Schritt gab es die 8,5, im Galopp 9,0, in der Durchlässigkeit ebenfalls die 8,5 und im Gesamteindruck 9,0.

Jacob Schenk hatte gleich doppelten Grund zur Freude, denn er stellte sowohl den Silber-, als auch den Bronzemedaillengewinner vor. Silber ging an den Schimmelhengst Boulevard, der seinen Vater Belantis nicht verleugnen kann. Sven Graeve hatte ihn aus einer Sir Donnerhall-Mutter gezogen, Besitzerin ist Erika Bünger, die sich über eine 8,5 für ihr Pferdd freuen konnte. So lauteten auch alle Einzelnoten.

Die Bronzemedaille ging an den von Elmadin Löcke gezogenen Fontane v. For Romance II-Stedinger. Er gehört der Familie Schenk und kam gestern mit 8,4 aus dem Viereck. Die Einzelnoten: Trab 9,0, Schritt 8,5, Galopp 8,0, Durchlässigkeit 8,0, Gesamteindruck 8,5.

Sieben- und achtjährige Dressurpferde

Die sieben- und achtjährigen traten im Prix St. Georges Special gegeneinander an. Mit 71,341 Prozent ging der Titel an den achtjährigen Deichgraf v. Diamond-Hit-Abanos aus der Zucht von Jochen Meyer und mit Stefan Aschenbroich im Sattel.

Zweite wurde mit Fleur de Vie unter Leonie Bramall eine Fidertanz-Sandro Hit-Tochter aus Zucht und Besitz von Dr. Cord Gaus. 70,691 Prozent wurden es hier.

Knapp geschlagen geben musste sich mit 70,488 Prozent ein Stallkollege von Fleur de Vie, der ebenfalls von Bramall gerittene und auch gezogene First April BD v. Follow Me-Royal Classic.

Reitpferde

Den Anfang bei den Reitpferden machten die vierjährigen Stuten und Wallache, und wieder war es ein Nachkomme des „Vieldeckers“ Secret, der die Ehrenrunde anführte: Silent Wings, ein Halbbruder zu der Silbermedaillengewinnerin Fleur de Vie. Beide wurden von Dr. Cord Gaus aus der Sans Soucis v. Sandro Hit gezogen und auch Silent Wings gehört noch seinem Züchter. Sina Aringer stellte ihn für eine glatte 9 vor. Einzig im Gebäude wurden es „nur“ 8,5. Die wurden ausgeglichen durch die 9,5 im Galopp. Alles andere war glatt „sehr gut“.

Silber ging an Bo v. Benicio-Londonderry aus Zucht und Besitz von Dr. Dirk und Eva-Maria Fey und mit Ellen Bruun im Sattel. Hier wurde es eine 8,5, die sich aus ebenfalls 9,5 im Galopp, dafür aber 7,5 im Schritt plus 8,5 in allen anderen Teilkriterien ergab.

Über Bronze konnte sich das Team der La Vie-De Kooning-Tochter La Memoria freuen, bestehend aus Züchterin Kathrin Wassmann und Hermann Burger für den Stall Ramsbrock. 8,4 ergaben sich aus Trab 8,5, Galopp 9,0, Schritt 8,5, altersgemäße Erfüllung der Skala der Ausbildung 8,0, Gebäude ebenso.

Dreijährige Stuten und Wallache

Sina Aringer saß auch im Sattel der Championesse bei den dreijährigen Stuten und Wallachen, Barbor BS v. Bonds-Livaldon, gezogen und im Besitz von Bernhard Sieverding. 8,9 wurden es für die beiden, 9,5 im Trab, 9,0 im Galopp, 8,5 im Schritt, 9,0 als Ausbildungsnote und 8,5 fürs Gebäude.

Platz zwei ging an Fürst GG v. Fürst Romancier-Sandro Hit, der seinen „Nachnamen“ seinem Züchter Gerold Gögele verdankt. Der ist zusammen mit den Wahlers vom Klosterhof Medingen auch noch Besitzer. Im Sattel sitzt Hannah Laser, die den Rappen heute für eine 8,7 präsentierte. 9,0 wurde es im Trab, im Schritt und in der Ausbildung. 8,5 gab es im Galopp, 8,0 fürs Gebäude.

Dritte wurde die Stute Dahlia B v. Despacito-Floriscount, gezogen und im Besitz von Kurt-Heinrich Böttcher, vorgestellt von Sascha Böhnke. Die Stute erhielt drei Neunen: für Trab, Galopp und Ausbildung. 7,5 waren es im Schritt, 8,0 für das Gebäude. Gesamtnote 8,5.

Dreijährige Hengste

Der Papa hat gerade Silber bei der WM in Ermelo gewonnen, der Bruder war platziert bei den Vierjährigen und er selbst brillierte in Verden: die Rede ist von Global Hope, gezogen von der ZG Werth aus derselben Fidertanz-Mutter, die auch den Bundeschampion des Vorjahres, Vogue, gebracht hatte, aber eben aus der Anpaarung mit Global Player, der ja gerade Silber bei den Siebenjährigen geholt hat. Inzwischen hat Global Hope ein neues Zuhause auf dem Klosterhof Medingen gefunden, wo er derzeit von Jacob Schenk weiter ausgebildet wird. Mit Erfolg: Endnote 9,0, Trab 10, Galopp, Schritt und Ausbildung 9, Gebäude 8.

Silber ging an So Special, auch dies ein Secret-Nachkomme und mehr noch, ein echtes Gestüt W.M.-Pferd. Die Mutter stammt ab von Bon Coeur und Pia Sophie Wahlers ist als Züchterin und Besitzerin eingetragen. Im Sattel sitzt Jessica Lynn Thomas, die den Dunkelfuchs heute für eine 8,6 präsentierte. Die Einzelnoten Trab 8, Galopp 10, Schritt 8, Ausbildung und Gebäude 8,5.

Auf dem Bronzemedaillengewinner saß wieder Jacob Schenk, auf Lindenberg v. Libertad-Destano (Z.: ZG Maak) für das Ehepaar Brunckhorst. Mit 8,5 in allen Teilkriterien war dies auch die Endnote.

Vierjährige Hengste

Bei den vierjährigen Hengsten ging der Sieg mit 8,4 an Faccinello v. Floriscount-Christ aus der Zucht von Jörg Rohaus und im Besitz der BG Faccinello. Im Galopp erhielt der Braune eine 8,0. Alle anderen Kriterien waren den Richtern die 8,5 wert.

Zweiter wurde Barnaby v. Benicio-San Amour (Z.: Ulrich Klindwort, B.: Steffen Brunkhorst) mit Holger Herrmann. 8,1 lautete hier die Endnote, die sich aus 8,5 in Sachen Ausbildung und 8,0 in allen anderen Kriterien ergab.

Rang drei sicherte sich mit 8,0 Soho EDI v. Secret-Benicio (Z.: Günther Blöthe) mit Iris Jensen-Jentgens im Sattel. Die beiden erhielten eine 8 im Trab, 8,5 im Galopp, 7,5 in Schritt und Ausbildung, 8,5 fürs Gebäude.

Alle Ergebnisse von den Hannoveraner Championaten finden Sie hier.