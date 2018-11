Verden: Hannoveraner November-Auktion mit Springpferde-Spitze

Die Hannoveraner schließen ihr Auktionsjahr 2018 mit einer hoch erfolgreichen November-Auktion, bei der der Durchschnittspreis um rund 3000 Euro gesteigert werden konnte. Und es war einmal mehr ein Springpferd, das den größten Anteil daran hatte.

Schon bei der Auktion im Oktober war es ein Parcours-Talent gewesen, dass den Höchstpreis erzielte. Käufer war damals der Ire Cian O’Connor. Auch die heutige Preisspitze geht auf die Inseln: die 79.000 Euro teure vierjährige Carissima v. Contendro-Graf Top, gezogen und ausgestellt von Karsten Asendorf in Thedinghausen. Carissima ist bereits das fünfte Fohlen von Asendorfs Stute Gardefrau Top, das in Verden zum Bestseller avancierte.

Ein österreichischer Dressurstall sicherte sich das zweitteuerste Pferd für 70.000 Euro: Dante’s Daiquiri v. Dante Weltino-Avagon. Über den Zuschlag für die bereits auf Turnieren erfolgreiche Rappstute freute sich neben den Kunden auch Züchterin und Ausstellerin Nicole Nemitz, Garlstorf.

Insgesamt kamen 74 Reitpferde für durchschnittlich 18.784 Euro unter den Hammer. Solch einen Durchschnittspreis hat es bei einer November-Auktion bislang noch nicht gegeben in Verden. 32 Pferde gingen ins Ausland. Zum Abschluss des Auktionsjahres fasste der Leiter der Verkaufsveranstaltungen, Jörg-Wilhelm Wegener zusammen: „Wir sind hoch zufrieden mit dem Verlauf und dem Ergebnis der Auktion, das ein eindrucksvoller Schlusspunkt nach hervorragender Elite-Auktion und spektakulärem Hengstmarkt ist. Ein großes Kompliment an unsere Züchter und Aussteller, ohne die dieser beeindruckende Erfolg so nicht möglich gewesen wäre.“