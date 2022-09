Warendorf: Casolo, Coreandro, Chinchero, Come On Plus, Extra Gold, Victorianus mit Hengsttest-Bestnoten

Zwei Sportprüfungen und zwei Kurz-Veranlagungsprüfungen standen vom 12. bis 14. September am Bundesstützpunkt in Warendorf auf dem Programm.

Beginnen wir mit der Sportprüfung für Hengste Teil I und II. Teil I für die Vierjährigen sah acht Teilnehmer, die auch alle beendet haben. Am besten schnitt der Holsteiner Casall-Contender-Lord-Sohn Casolo ab. Er kam bei der Witt Pferdezucht GbR zur Welt, die ihn auch in Warendorf angemeldet hatte. Alexandra Witt stellte den Dunkelbraunen vor und konnte sich über folgende Bewertungen freuen: Galopp 8,5, Vermögen 8,6, Manier 8,3, Rittigkeit 9,2 (!), Gesamteindruck 8,6. Das ergab eine Endnote von 8,63.

Teil II sah zwei Hengste gleichauf mit jeweils einer starken 8,85 an der Spitze: den sechsjährigen Coreandro und den fünfjährigen Chinchero, beide ebenfalls Vertreter des Holsteiner Verbandes.

Coreandro v. Caretino-Leandro-Carolus (Z.: David Fux), der schon bei seinem 14-Tage-Test ein Spitzenergebnis erzielt hatte, war von Ingetraud Bolz angemeldet worden. Gerrit Flücken stellte ihn vor. Die Wertnoten: Galopp und Vermögen 9,0, Manier 8,8, Rittigkeit 8,6, Gesamteindruck 8,8.

Der ein Jahr jüngere Chinchero v. Chopin-Clarimo-Cassini (Z.: Manfred von Allwörden) hatte schon anlässlich seiner Körung durch seine offensichtlichen Spaß am Springen, seine Manier und seinen Typ überzeugt. Damals wechselte er zu Janne Friederike Meyer-Zimmermann in die Ausbildung, die ihn nun auch selbst in Warendorf vorstellte. Bei Chinchero war es die 9 im Galopp, in der Rittigkeit sowie im Gesamteindruck. Vermögen und Manier wurden mit je 8,7 bewertet.

Kurz-VA Springen

Bester der elf angetretenen Kandidaten des Kurz-Veranlagungstests, der ja gerade als Pilotprojekt für Drei- und Vierjährige läuft, war der 2018 geborene Come On Plus v. Comfort-Canvas Plus-Lamm de Fetan. Der OS-Hengst stammt aus der Zucht des Schweden Erik Andersen, der ihn auch angemeldet hatte. Im Sattel saß Thibaut Huyvaer. In Trab und Schritt gab es bessere Teilnehmer (6,5 bzw. 6,0). Aber im Galopp kam er auf eine 8,3, in der Springanlage auf 8,6, in der Rittigkeit auf 8,8 und in Sachen Leistungsbereitschaft ebenfalls auf 8,6. Das summierte sich zu einer Endnote von 8,37.

Dressur

Nur vier Hengste waren zum Sporttest Teil I der Dressurhengste angetreten, aber alle haben beendet. Am besten abgeschnitten hat der Hannoveraner Victorianus v. Vitalis-Rubin-Royal-Weltmeyer aus der Zucht von Johannes zur Lage in Bersenbrück. Frank Rost hatte Victorianus angemeldet. Felicitas Rost saß im Sattel. Der Dunkelbraune erhielt im Trab eine 7,8, im Galopp eine 7,7, im Schritt und in der Rittigkeit je 8,5 und im Gesamteindruck eine 8,2. Endnote: 8,17.

Kurz-VA Dressur

Besser besucht war der Kurz-Veranlagungstest der Dressurhengste mit elf Kandidaten, von denen einer – New Hope v. Ivanhoe – nicht ganz klar ging und deshalb von den Richtern abgeklingelt wurde.

Die Höchstnote lag bei 8,36 für den Siegerhengst der Westfalen-Körung 2021, Extra Gold v. Escolar aus der Weihegold-Tochter Aweih v. Apache. Der elastische Braune aus der Zucht von Bettina Hinnemann hatte vor einigen Monaten schon seinen Test machen sollen, war aber offenbar mit der Situation unter Fremdreiterin Jana Freund etwas überfordert. Diesmal saß Pico Hannöver im Sattel der Hengste und vermochte es, aus jedem das Beste herauszuholen. Im Fall von Extra Gold, der ursprünglich von Martin Pfeiffer präsentiert worden war, hieß das in Noten: Trab 8,6, Galopp 8,7, Schritt 7,5, Rittigkeit und Leistungsbereitschaft 8,5.

Extra Gold war nicht der einzige „Promi“ im Starterfeld. Auch der teuerste Gekörte vom Verdener Hengstmarkt 2021, Energy v. Escamillo, war in Warendorf angetreten. Nico Nyssen stellte den Rappen für Stall Glock vor, wo er ja Nachwuchs für Edward Gal bzw. Hans Peter Minderhoud werden soll. In Warendorf gab es jetzt eine 7,3 im Trab, 8,5 im Galopp, 7,5 im Schritt sowie jeweils 8,0 für Rittigkeit und Leistungsbereitschaft. Endnote: 7,86.

Alle Ergebnisse finden Sie hier.