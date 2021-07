Westfalen: Die Vielseitigkeits-Champions 2021

Die traditionelle Westfalen-Woche, bei der auch die besten dreijährigen Stuten des Westfälischen Pferdestammbuchs gekürt werden, beginnt erst am 27. Juli. Doch schon gestern wurden die Westfalen-Champions 2021 der Vielseitigkeitspferde gekürt. Absahnerin des Tages war Vanessa Bölting.

Die Westfälische Reit- und Fahrschule in Münster war Gastgeberin des Westfalen-Championats der Vielseitigkeitspferde für Fünf- und Sechsjährige. In der Geländepferdeprüfung der Klasse A** für die Fünfjährigen setzte sich die Stute Lykke B v. Lestat-Lucio Silla xx durch. Eine 8,7 erhielt sie vom Richterduo Friedhelm Kohsfeld und Fritz Lutter. Das B im Namen der Stute steht für Bölting. Vanessa Bölting stellte sie nämlich nicht nur vor, sondern ist auch Züchterin und Besitzerin.

Die Silbermedaille ging an eine weitere Stute: Cracks Cajsa v. Chaccos Crack-Lissaro. Und auch sie wurde (wie ihre Mutter übrigens auch) von ihrem Reiter selbst gezogen, in diesem Fall Frank Ostholt. Mit 8,5 ritt der Mannschaftsolympiasieger von 2008 die Stute ins Ziel.

Drittbester Westfale und Fünfter der Gesamtwertung wurde mit einer 7,9 der Numero Uno-Foxiland xx-Enkel Ninjago aus der Zucht von Hermann Tophoff-Kaup und im Besitz seiner Reiterin Friederike Plagmann.

Sechsjährige

Bei den Sechsjährigen schaffte es keines der westfälischen Pferde in die Platzierung. Bestes Pferd mit Westfalen-Brand im Pass war die Stute Come On Lotti aus der Zucht von Dr. Rolf Wilcken und vorgestellt von Ann-Catrin Bierlein. Die Casiro-Cone On-Tochter erhielt eine 7,8.

Siegerin der Prüfung wurde mit 8,5 eine Oldenburger Stute, die ebenfalls von Vanessa Bölting vorgestellt wurde: Call me S v. Cador-Ludwig von Bayern, gezogen von Gerd Sosath.

Auch auf Platz zwei blieb der Reiter derselbe, nur das Pferd hat gewechselt: Frank Ostholt ritt hier mit Dieter VO v. Duke of Hearts xx-Polydor einen weiteren Oldenburger. Das „VO“ steht für die Zuchtgemeinschaft Vietor und Ostholt, der Dieter auch noch gehört. Die Richter Clemens Brüggemann und Fritz Lutter gaben Dieter eine 8,4.

Drittbestes Pferd der Prüfung war mit einer 8,3 die Mecklenburger Stute Georgina W v. Lloyd George-Lantino (Z.: Else Marie Wroblewski) unter ihrer Besitzerin Christina Schwind.

Alle Ergebnisse finden Sie hier.