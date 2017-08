Vollmacht für den Pferdesitter

Sommerzeit ist Urlaubszeit. Damit Sie Ihr Pferd optimal versorgt wissen, haben wir hier für Sie zum Download eine Checkliste für den Betreuer Ihres Pferdes sowie eine Vollmacht für den Falle des Falles vorbereitet.

Die Checkliste

Was darf das Pferd fressen, was nicht? Wer darf es auf die Weide bringen? Was gibt es beim Training zu beachten? Die Antworten auf diese Fragen helfen Ihrem Pferdesitter, Ihren Liebling optimal zu versorgen. Wir haben hier eine Checkliste vorbereitet.

Die Vollmacht

Kolik – operieren oder nicht operieren? Wenn der Tierarzt einem diese Frage stellt und es geht nicht um das eigene Pferd, ist es gut, einen schriftlichen Vertrauensbeweis des Besitzers in der Tasche zu haben, juristisch gesagt: eine Vollmacht. Die können Sie hier herunterladen und für Ihren Pferdesitter vorbereiten.