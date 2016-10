Le Mans: Deutsche Pony-Dressurreiterinnen siegreich

Im französischen Le Mans fand am vergangenen Wochenende ein internationales Pony-Dressurturnier statt. Das verlief äußerst erfolgreich für die deutschen Mannschaftseuropameisterinnen von Vilhelmsborg.

Aus dem deutschen EM-Team waren Tabea Schroer und Lucie-Anouk Baumgürtel in Le Mans am Start. Tabea Schroer gewann auf Danilo die Mannschaftsprüfung mit 76,582 Prozent und die Einzelwertung mit 77,520 Prozent. Lucie-Anouk und ihr Massimiliano – der in Vilhelmsborg zusammen mit seiner Reiterin nicht nur sein EM-Debüt gegeben, sondern auch noch dreimal Gold gewonnen hat – wurden dabei jeweils Zweite (74,829 bzw. 74,715 Prozent). In der Kür trumpften dann diese beiden auf und sicherten sich die Prüfung mit 76,50 Prozent, während Danilo und Tabea sich diesmal mit Rang acht zufrieden geben mussten. (Lucie-Anouk stellen wir übrigens auf den Georgie-Seiten in St.GEORG 11/2016 vor. Das Heft kann man hier bestellen.)

