Münster: Foundation-Bruder gewinnt Prix St. Georges

Anabel Balkenhol und der achtjährige Hannoveraner Crystal Friendship sicherten sich am Freitag Abend den Prix St. Georges für sieben- bis neunjährige Pferde beim K+K Cup in Münster. Der Pferdename mag wenig bekannt sein, das Pferd ist es nicht.

Crystal Friendship v. Fidertanz-De Vito hieß einst Friemel und wechselte 2013 als 200.000 Euro-Preisspitze der Hannoveraner Elite-Auktion zu Anabel Balkenhol. Nun ist der Vollbruder zu dem gekörten Hengst Foundation acht Jahre alt, wurde in den letzten Jahren nur sehr dosiert gefördert und ist jetzt S-fertig. Und in Münster feierte er bei seinem dritten Einsatz in der schweren Klasse nun seinen ersten Sieg. „Wow wow wow“, kommentiert Anabel Balkenhol den Erfolg ihrer Zukunftshoffnung auf ihrer Facebook-Seite und schwärmt weiter: „Unglaublich, unser großer Fritz gewinnt seinen ersten St Georg! Das ist ein unglaubliches Gefühl, wenn sich dieses Pferd in Bewegung setzt.“ Sie „wahnsinnig happy“. Die Konkurrenz kann sich übrigens auch freuen, denn die Intermédiaire I wollen Balkenhols ihrem „Fritz“ noch ersparen, das wäre noch ein wenig zu früh, erklärte Belli. Heute gab es 73,333 Prozent für den Hannoveraner und seine Ausbilderin.

Mit Rang zwei musste sich Holga Finken im Sattel des neunjährigen Sir Donnerhall-Sohnes Simply Red begnügen (72,851). Oliver Oelrich reihte sich mit dem Westfalenhof-Hengst Desario v. Dimaggio an dritter Stelle ein (71,535), gefolgt von Ann-Kathrin Schulte Varendorff auf der westfälischen San Remo-Tochter Santa Maria (71,140) und Kira Wulferding im Sattel der einstigen Reitpferdebundeschampionesse Soiree d’Amour v. San Amour. 70,965 Prozent gab es für die Oldenburger Stute.

Alle Ergebnisse finden Sie hier.

www.facebook.com/belli.balkenhol

0

0

0 x geteilt