Paralympics: Bronze für Steffen Zeibig, Titel für Voets, George, Baker, Pearson und Christiansen

Für die Pferdesportler sind die Paralympics 2016 Geschichte. Steffen Zeibig hat heute eine zweite Medaille für Deutschland geholt. Elke Philipp schrammte erneut haarscharf am Treppchen vorbei.

Den Anfang machten die Reiter im Grade III – ohne Hannelore Brenner, die bekanntlich aufgrund einer Erkrankung ihres Pferdes Kawango nicht nach Rio reisen konnte. Dafür schlug die Stunde von Sanne Voets aus den Niederlanden, die mit Demantur Gold in der Kür gewann. Die Gewinnerin der Einzelwertung, Ann Cathrin Lübbe aus Norwegen, wurde mit Donatello Zweite vor der Schwedin Louise Etzner Jakobsson auf Zernard.

Im Grade IV war kein Vorbeikommen der Belgierin Michele George auf Rainman. Sie holte Gold, hatte allerdings zumindest zahlenmäßig auch nicht allzu viel Konkurrenz: Sechs Reiter aus sechs Ländern. Dicht auf den Fersen waren George die beiden Gewinner der Einzelgoldmedaille , Sophie Wells (GBR) und Valerius. In der vorangegangenen Prüfung hatte George das Nachsehen gehabt. Bronze ging in die Niederlande, an Frnak Hosmar auf Alphaville. Wie schon in der Einzelwertung belegte Carolin Schnarre mit Del Rusch Rang fünf für Deutschland.

Der Brite Lee Pearson, der im Grade Ib startet, hatte gestern ganz schön enttäuscht ausgesehen, als er – für ihn ungewohnt – Silber hinter dem österreichischen ehemaligen Olympiavielseitigkeitsreiter Pepo Puch bekommen hatte. Heute drehte Pearson den Spieß wieder um und sicherte sich sein zweites Gold zusätzlich zur Mannschaftsmedaille für die seit sechs Paralympics ungeschlagenen Briten. Bronze ging an die Dänin Stinna Kaastrup auf Smarties. Stinna kam ohne Beine zur Welt und es unfassbar bewundernswert, wie sie das Gleichgewicht auf dem Pferd hält! Vierte wurde Alina Rosenberg auf Nea’s Daboun.

Im Grade Ia gab es einen britischen Doppelsieg durch Sophie Christiansen auf Athene Lindjberg und Anne Dunham mit Lucas Normark. Sehr zur Freude der Gastgeber ging Bronze an den Brasilianer Sergio Oliva auf Coco Chanel. Elke Philipp und Regaliz aka „Blacky“ wurden Vierte, was Equipechefin Britta Bando ein entäuschtes „ich hasse allmählich den vierten Platz!“ entlockte.

Den Abschluss machten die Reiter im Grade II. Und hier sollte es dann endlich klappen mit der Medaille für Deutschland. Steffen Zeibig und Fine Feeling holten Bronze hinter Natasha Baker (GBR) auf Cabral und Rixt van der Horst (NED) mit Caraat.