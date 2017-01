Cartani nach Frankreich

Das französische Gestüt Beligneux Le Haras sicherte sich nach Monte Bellini einen weiteren deutschen Spitzenspringvererber.

Es handelt sich um den Holsteiner Cartani. Der war nicht nur selbst international erfolgreich unter seinem Züchter Sören von Rönne bzw. dessen Ehefrau Charlotte, sondern hat vor allem auch berühmte Eltern. Er ist ein Sohn der Landgraf-Benedictus-Tochter Taggi, mit der Sören von Rönne 1992 bei den Olympischen Spielen in Barcelona am Start war und 1994 Mannschaftsgold und Einzelbronze bei den Weltmeisterschaften in Den Haag holte. Cartanis Vater ist Jos Lansinks Olympiapferd von 2000, Carthago v. Capitol-Carlando, der rund 50 gekörte Söhne in Deutschland hinterließ und dem der internationale Springsport Pferde wie beispielsweise auch Mylord Carthago (Penelope Leprevost) und Cash von Marco Kutscher verdankt.

Cartani selbst ist nun 16 Jahre alt und hat züchterisch ebenfalls schon seine Spuren hinterlassen. Seine Nachkommen verdienten bislang über 350.000 Euro für ihren Vater. Zu den Großverdienern zählt z.B. der ebenfalls gekörte Hengst Christian, der ebenfalls bei Sören von Rönne zur Welt kam und mit ihm international geht. Oder auch Michael Jungs S-erfolgreiches Springpferd Daily Impressed.

In Frankreich freut man sich auf den Neuzugang neben Monte Bellini. Frédéric Neyrat vom Beligneux Le Haras: „Cartani ist ein Gewinn für die französische Zucht.“

