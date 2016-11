Dänemark: Super 35-Tage-Test von Millionenhengst Revolution

Mit großem Erfolg beendete der 2015 für den Körungs-Rekordpreis von 1,2 Millionen Euro an Andreas Helgstrand verkaufte Revolution seine Leistungsprüfung in Dänemark.

Satte 977,5 Punkte sammelte Revolution v. Rocky Lee-Rouletto. Siebenmal wurde er mit der Idealnote 10,0 bedacht. Fünfmal gab es die 9,5. Besser war seinerzeit der nun dreifache Weltmeister Sezuan v. Zack gewesen. Er war auf 987,5 von 1000 möglichen Punkten gekommen und hatte zehnmal die Zehn erhalten.

Der Westfale Revolution gelangte im vergangenen Jahr über den Verdener Hengstmarkt als Prämienhengst in den Stall Helgstrand. Der dänische Dressurpferdehändler hatte zusammen mit Anna Kasprzaks Mutter Hanni Toosbuy und Soeren Groenborg 1,2 Millionen Euro für den Braunen angelegt, der aus einem Vollblutmutterstamm kommt.

Video von Revolution:

https://www.facebook.com/helgstranddressage/videos/1300160840005787/

Weitere Helgstrand-Hengste

Auch der zweit-, dritt und viertbeste Hengst stammen von der Station Helgstrand. Das ist zum einen der Hannoveraner Falstaff v. Ampere-Stedinger mit 823 Punkte, gefolgt von dem ebenfalls hannoversch gezogenen Baron v. Benicio-Sir Donnerhall mit 802,5 Punkten. Dahinter reiht sich Freischütz v. Foundation-Del Martino ein (800).

Bei den Vierjährigen triumphierte Romeo v. Blue Hors Romanov-Wolkentanz mit 896 Punkten.

Cyrano Ask bester Springhengst

Siegerhengst Springen wurde Cyrano Ask v. Ci Ci Senjor Ask-Kannan mit 870 Punkten vor Casanova Hästak v. Cosmeo-Diamant de Semilly (835 Punkte), Lerskovs Tourino v. Toulouse-Carano (815,5), Frontier Ask v. Favorit Ask-Caretino (814,5) und Comme Il Faut Plus v. Comme il faut-Pontifex (801).

Alle Ergebnisse finden Sie hier.

