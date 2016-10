Trakehnerfohlen Konstantin – vom Waisen zur 80.000 Euro-Auktionsspitze

Vom Sorgenkind zum Spitzenfohlen – die Geschichte des Trakehner Millennium-Fohlens Konstantin liest sich wie ein Märchen. Vorläufiges Happy End: die Auktion beim Trakehner Hengstmarkt in Neumünster.

Am 26. April wurde Konstantin v. Millennium-Münchhausen in Ahrensfelde bei Berlin geboren. Züchterin Ines Eisold freute sich über ein schickes Rappfohlen. Doch acht Wochen später starb die Mutterstute Kalinowska. Ob Konstantin überleben würde, war fraglich. Der Kleine mochte keine Ersatzmilch, es fand sich keine Amme. Konstantin wurde zum Familienprojekt. Alle nahmen sich des Fohlens an. Man versuchte, ihn irgendwie durchzubringen. Das gelang. Und wie!

Am Wochenende erschien Konstantin zur Auktion im Rahmen des Trakehner Hengstmarkts in Neumünster. An seiner Seite: seine Ziehmutter Olympia. Bei 80.000 Euro fiel der Hammer für Konstantin, dessen zwei Jahre älterer Halbbruder His Moment gerade zum Siegerhengst 2016 ernannt worden war. Den Zuschlag erhielt das Hofgut Rosenau der Familie Nolte in Dreieich, Hessen. Anna Nolte will Konstantin nun mit Hilfe ihres Trainers und Rosenauer Geschäftsführers Carl Cuypers ausbilden.

Insgesamt wurden in den Holstenhallen elf Fohlen für durchschnittlich 14.545 Euro verkauft. Das ist deutlich mehr als im Vorjahr. 2015 wurden im Mittel gut 8000 Euro ausgegeben.

Vapiano nach Niedersachsen

Teuerstes der sechs Reitpferde wurde der vierjährige Trakehner Reitpferdechampion und Bundeschampionatsteilnehmer Vapiano v. Kentucky-Easy Game. Der gekörte Hengst wechselte für 70.000 Euro nach Niedersachsen. Mit 50.000 Euro avancierte Puerto Rico v. Donaufischer-Kostolany zum zweitteuersten Pferd. Der Wallach ist bereits zehnjährig und hat S-Erfolge vorzuweisen. Der Durchschnittspreis lag bei 32.166 Euro.

Teuerster nicht gekörter Hengst war mit 30.000 Euro Skyjacker v. Sixtus-Cadeau vom Gestüt Hörstein. Die 18 Junghengste ohne Zuchtzulassung waren für durchschnittlich 14.000 Euro zu haben.

www.trakehner-verband.de

