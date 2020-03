Coronavirus: Bundesberufsreitertag fällt aus

Eines der Jahreshighlights der Berufsreiter muss wegen des Coronavirus abgesagt werden: der Bundesberufreitertag am 21. und 22. März auf dem Gestüt Fohlenhof in Hassloch.

Aufgrund der dringenden Empfehlung des Gesundheitsamts Bad Dürkheim kann weder die Hengstpräsentation des Gestüts Fohlenhof, noch die BBR-Tagung am Samstag und Sonntag stattfinden, heißt es von Seiten der BBR. Die Mitgliederversammlung wird vorgezogen auf Freitag, den 20. März, 17.30 Uhr. Sie findet im Hotel Kaisergarten, Weinstraße 12, 67146 Deidesheim statt (nicht in der Stadthalle). Eine erneute Anmeldung für die Mitgliederversammlung am Freitagabend ist notwendig (kurze E-mail an die Geschäftsstelle: geschaeftsstelle@berufsreiterverband.de).