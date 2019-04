Martin Sterzenbach ist Deutscher Champion der Berufsreiter, Sandra Auffarth Zweite

Der neue Champion der Berufsreiter Springen ist Martin Sterzenbach. Im Finale mit Pferdewechsel setzte er sich vor Sandra Auffarth und Michael Kölz. Für Sterzenback ist es die dritte Medaille im Championat der Berufsreiter.

Keiner ist so seines Glückes Schmied wie der neue deutsche Meister der Berufsreiter Springen. Denn Martin Sterzenbach ist nicht nur Pferdewirt, er hat auch Schmied gelernt. Im Finale setzte er sich im Stechen gegen Sandra Auffarth durch. Sein Holsteiner Hengst Balougraf ESC v. Baloubet du Rouet war das beste Pferd im entscheidenden Springen. Es ist das dritte Mal, dass Balougraf als beste Pferd im Championat der Berufsreiter ausgezeichnet wurde. In den Vorjahren war er zweimal Zweiter.

Martin Sterzenbachs Weg zum Titel

Platz drei in der ersten Qualifikation bildeten den Auftakt für Martin Sterzenbach und Balougraf. Das Paar aus Dorsten landete auf Platz zehn in der zweiten. Hier siegte Marco Kutscher mit seinem neuen Pferd Chades of Blue. Die zweite Qualifikation war mit einem Stechen ausgeschrieben. Marco Kutscher und Christoph Kläsener waren die beiden einzigen Nullfehlerritte gelungen, Kutscher war mit Chades of Blue exakt eine Sekunde schneller als Kläseners Aspen.

Michael Kölz, Pferdewirtschaftsmeister aus Baden-Württemberg, und Dritter der Deutschen Meisterschaften in Balve 2018, siegte in der ersten Qualifikation auf Cicero’s Isaura. Dank Platz sechs in der zweiten war dem Paar der Einzug ins Finale sicher. Die Stute steht seit neun Monaten im Stall von Michael Kölz. Das Trio im Finale komplettierte Sandra Auffarth. Die Vielseitigkeits-Weltmeisterin von 2014 kam auf dem von ihrem Vater gezogenen Oldenburger Landlord v. Lord Pezi im ersten Springen auf Platz sieben. Der achte Rang war es in der zweiten Qualifikation für den Braunen, der wie ein Gummiball über die Parcours im Sielpark von Bad Oeynhausen flog.

Im Finale mit Reiterwechsel kam es dann zu einem Stechen. Während Michael Kölz zwei Hindernisfehlern auf dem Bronzerang landete, mussten Sandra Auffarth und Martin Sterzenbach um den Titel stechen. Hier war Sterzenbach nicht nur der schnellere, sondern lieferte auch einen fehlerfreien Ritt. Auffarth wurde mit einem Abwurf Zweite.