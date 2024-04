Pferdewirt-Ausbildung: Mit Pferden arbeiten

Die Ausbildung von Pferden und Reitern – das steht im Fokus in der Fachrichtung Klassische Reitausbildung – also viele verschiedene Pferde reiten und Unterricht geben in allen Altersklassen.

Luisa Benedikt sitzt schon seit ihrem fünften Lebensjahr im Sattel. Pferde seien schon immer ihre Leidenschaft gewesen, sagt sie, und sie habe immer Spaß daran gehabt, mit jüngeren Pferden zu arbeiten. Lieber Stall statt Schule war das Motto. Daher war für sie auch schnell klar, dass sie nach dem Abitur die Ausbildung zur Pferdewirtin in der Fachrichtung „Klassische Reitausbildung“ absolvieren und ihr Hobby zum Beruf machen möchte. Im ersten Lehrjahr in der Landes-Reit- und Fahrschule Langenfeld (NRW) umfasste ihr Arbeitstag von 7 bis 18 Uhr mit Pausen die Stallarbeit (Boxenpflege, Füttern, Fegen), das Training von rund vier Pferden und Kinderlongenunterricht und Kindervoltigieren. Vorab hatte sie schon ihren Trainerschein abgelegt, so dass sie viel im Schulbetrieb mithelfen konnte.

Trainiert und unterrichtet wird in Langenfeld in zwei Reithallen, auf drei Dressurvierecken, einem Springplatz, einer Trainingsbahn und einem Geländetrainingsplatz sowie auf einem Longierzirkel. Außerdem gibt es eine Führanlage, Weiden und Paddocks. Kinder ab drei Jahren können ihre ersten Erfahrungen mit den Ponys sammeln. Es gibt Voltigier- und Longenstunden, Gruppen- und Einzelunterricht für Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit rund 30 Schulpferden. Das ganze Jahr über finden Abzeichen- und Ferienlehrgänge sowie Trainer- und Pferdepflegerausbildungen statt. „Ich habe vor meiner Lehre ein Praktikum in Langenfeld gemacht, um den Betrieb und den Alltag einer Pferdewirtin kennenzulernen. Das würde ich jedem raten, der sich für diesen Beruf interessiert“, betont Luisa. „Wenn man noch nicht weiß, in welchen Betrieb man gehen möchte, würde ich Praktika in verschiedenen Ställen machen, um einen Überblick zu bekommen und einschätzen zu können, wo man sich wohlfühlt. So lernt man auch die verschiedenen Abläufe in unterschiedlichen Betrieben kennen und merkt vielleicht schon, was einem besonders liegt.“ Allen, die mit dem Gedanken spielen, den Beruf des Pferdewirts ergreifen zu wollen, gibt sie zu bedenken: „Man muss wissen, dass man den ganzen Tag draußen ist, zu jeder Jahreszeit – das sollte einem Spaß machen. Man sollte sich das gut überlegen! Auch die Zusammenarbeit mit Kunden jeden Alters ist sehr wichtig und sollte einem liegen.“

Das Besondere an ihrer Ausbildung war für Luisa das Training mit dem Nachwuchs, sowohl mit dem vier- als auch dem zweibeinigen. „Es macht mir unheimlich viel Spaß, Kindern das Reiten und den korrekten Umgang mit den Ponys und Pferden beizubringen“, erklärt sie. „Und genauso viel Spaß macht es mir, die Entwicklung eines jungen Pferdes miterleben und fördern zu dürfen. Die Youngster lernen so schnell, jeden Tag ein bisschen mehr, und man selbst lernt auch bei jedem Pferd so viel dazu. Es ist einfach ein schönes Gefühl, aufzusteigen und zu spüren, wie sie besser werden.“