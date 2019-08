Gewinnspiel: Mit Fendt bei der EM Vielseitigkeit in Luhmühlen dabei sein!

Sie möchten die Vielseitigkeits-Europameisterschaften live verfolgen und dabei sein, wenn in Luhmühlen in der Lüneburger Heide Sport-Geschichte geschrieben wird? Gemeinsam mit Fendt möchten wir Ihnen diesen Wunsch erfüllen!

Zum sechsten Mal wurde der Standort Luhmühlen vom Weltverband des Reitsports (FEI) ausgewählt, die Europameisterschaften in der Vielseitigkeit auszurichten. Die Marke Fendt ist nicht nur offizieller Partner der deutschen Reitsport-Nationalmannschaften, sondern auch Sponsor in Luhmühlen. Dadurch hat sich die großartige Möglichkeit ergeben, dass St.GEORG gemeinsam mit Fendt zwei Dauerkarten für die Europameisterschaften in Luhmühlen verlosen kann.

Deutsche Equipe mit Heimvorteil?

Da die EM im eigenen Land stattfindet, darf Bundestrainer Hans Melzer zwölf Reiter (darunter vier Teamreiter) an den Start schicken. Eine Shortlist gibt es schon, aber welche Paare endgültig nominiert werden, steht erst am 12. August fest.

Die Frage ist, ob es noch einmal einen solchen Medaillenregen geben kann wie bei der letzten EM in Luhmühlen 2011, als Team-Gold sowie alle drei Einzelmedaillen an Deutschland gingen. Dass die deutschen Top-Paare in guter Form sind, hat man jedenfalls beim CHIO Aachen gesehen.

Die Europameisterschaften beginnen am Mittwoch, den 28. August mit der Verfassungsprüfung. Am Donnerstag (29. August) und Freitag (30. August) findet die Dressurprüfung statt. Am Samstag (31. August) geht es ins Gelände, ehe am Sonntag (1. September) dann die Entscheidung im Parcours fällt.Weitere Informationen erhalten Sie unter: https://em.luhmuehlen.de/.

Dauerkarten gewinnen – so geht’s!

Die Stehplatz-Dauerkarten berechtigen zum freien Eintritt an allen Veranstaltungstagen. Zusätzlich lädt Fendt Sie am Gelände-Samstag um 9 Uhr zu einem Begrüßungsgetränk mit Get-Together ein. Am Ausstellungsstand von Fendt wird Sie außerdem ein Überraschungsgast begrüßen.

Und so können Sie mitmachen: Gewinnspielformular ausfüllen, abschicken, Daumen drücken! Einsendeschluss ist der 19. August. Die Karten werden auf den Namen des Gewinners am Haupteingang hinterlegt und können durch Vorlage eines Ausweises abgeholt werden.