Anna-Christina Abbelen und Christoffer Lindenberg ziehen mit eigenen und Berittpferden nach Bonn

Die Deutsche Bank Reitsport-Akademistin Anna-Christina Abbelen, eine der erfolgreichsten Nachwuchsdressurreiterinnen Deutschlands, und ihr Freund, der Springreiter Christoffer Lindenberg, bieten demnächst auf dem Bonner Rodderberg Beritt und Unterricht an.

Spätestens ab 1. Juni, eventuell auch schon ab Mitte Mai haben Anna-Christina Abbelen und Christoffer Lindenberg eine Stallgasse auf der Anlage von Karl Schneider am Bonner Rodderberg gepachtet. Sie werden ihre eigenen Pferde mitbringen, bieten aber auch Beritt und Unterricht für Kunden an.

Der gebürtige Däne Christoffer Lindenberg ist seit zwölf Jahren in Deutschland und hat zehn Jahre lang die Reitanlage Warstein geleitet. Zuvor war er als Bereiter bei Paul Schockemöhle tätig gewesen. Anna-Christina Abbelen war mit ihren Pferden in den vergangenen Jahren zunächst von ihrem langjährigen Trainer Heiner Schiergen in Krefeld nach München gezogen, um dort zu studieren, hatte ihre Pferde aber zuletzt ebenfalls in Warstein stehen.

„Wir haben gemerkt, dass wir uns mit der Arbeit der Spring- und Dressurpferde überhaupt nicht in die Quere kommen, sondern im Gegenteil, dass wir uns gut ergänzen“, erzählte Anna Abbelen im Gespräch mit St.GEORG. „So entstand die Idee.“ Ihr Freund wolle in Zukunft weniger Pferde haben, dafür aber mehr Fokus auf jedes einzelne.

Anna-Christina Abbelen selbst hat ihr Wirtschaftsstudium in München gerade beendet und muss nun ihre Masterarbeit schreiben. Und auch dafür kommt ihr der Umzug entgegen: „Ich schreibe diesen Sommer meine Masterarbeit bei einer Firma in Köln.“ Was bekanntlich unweit entfernt liegt von Bonn. Im Anschluss daran will sie noch ein Auslandssemester in Maastricht absolvieren. „Das ist ja auch nicht so weit entfernt von Bonn.“

Beruflich will sich Anna Abbelen aber in den kommenden Jahren erst einmal auf die Pferde konzentrieren: „Wegen meiner Allergie (Anna-Christina Abbelen ist allergisch gegen Pferdehaare, Anm. d. Red.) war ja immer nicht ganz klar, ob das geht. Aber zumindest für die U25-Zeit und so lange ich jung bin, will ich erstmal nur reiten und davon leben“, so die 23-Jährige. Und dann? „Ich sage ja immer, die Dinge kommen ohnehin so, wie sie kommen wollen.“

Erfolge

Auf jeden Fall hat Anna-Christina Abbelen mit ihrem Studium nun alle Möglichkeiten, sich später auch noch anderweitig zu orientieren. Allerdings können auch ihre reiterlichen Referenzen sich sehen lassen. Schon im Ponysattel gewann sie ihre erste Mannschaftsgoldmedaille bei Nachwuchseuropameisterschaften. Es folgten vier Goldmedaillen bei den Junioren, davon zwei in der Einzelwertung, sowie einmal Silber. Weiteres Edelmetall gab es bei den Jungen Reitern, wo sie in allen drei Saisons dieser Altersklasse zum siegreichen EM-Team gehörte und zudem zwei Silbermedaillen mit nach Hause brachte.

Den Löwenanteil an dieser Ausbeute hatte der heute 15-jährige Rheinländer Wallach Fürst On Tour, der später nach Hongkong verkauft wurde und 2018 in Jakarta auch die Hongkongchinesin Jacqueline Wing Ying Siu zu Championatsgold trug, als sie die Einzelwertung der Asian Games für sich entschieden.

Abbelens zweites Erfolgspferd aus Junioren- und Junge Reiter-Tagen war die Württemberger Stute First Lady, die sie bei ihrer letzten EM ritt. Sie geht nun erfolgreich unter Eileen Henglein.

Anna Abbelen selbst konnte nach der Junge Reiter-Zeit rasch auch in der U25-Tour auf Grand Prix-Niveau Fuß fassen. Dafür hatte sie den heute 17-jährigen Hannoveraner Henny Hennessy an ihrer Seite, der von Manuela Gorski ausgebildet wurde und dann mit ersten S-Erfolgen auf dem Konto nach Krefeld in den Stall von Heiner Schiergen und zu Familie Abbelen wechselte. Schon in Juniorenzeiten hatte Anna ihn immer mal wieder mitgeritten. Heiner Schiergen förderte ihn parallel bis Grand Prix. Zuletzt ritt Anna Abbelen ihn jedoch alleine auf dem Turnier, war mit ihm beim Piaff Förderpreis erfolgreich, stellte ihn beim CDI4* des CHIO Aachen vor und war zuletzt Zweite in der Grand Prix Kür von Münster, ehe Corona der Turniersaison ein Ende bereitete. Anna gehört zur Auswahl der Deutsche Bank Reitsport-Akademie.

Zukünftig will sie neben den eigenen Pferden eben auch Ausbildungspferde für Kunden vorstellen und Unterricht geben. Und das ganz in der Nähe ihrer alten Heimat.