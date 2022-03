Ankum: Grand Prix Kür an Dr. Simone Albeck

In Ankum ging es beim Dressur Club um den Sieg in der Grand Prix Kür, Inter II und Inter I. Das Highlight entschied Dr. Simone Albeck auf der zwölfjährigen Stute Haya für sich.

Fünf Paare umfasste die Startliste für die Grand Prix Kür am Freitagmorgen. Vor den Richtern Hubert Hesker-Lengermann bei H, Ulrike Böckler bei C und Harry Lorenz bei M gelang Dr. Simone Albeck die beste Prüfung. Für die Kür hatte sie die Hannoveraner Stute Haya v. Hochadel gesattelt, die in ihrem Besitz steht und von Klaus Bünger gezogen wurde. Die Vorstellung der beiden war den Richtern 76,292 Prozent wert. Die Stute war fünfjährig von Lena Berwe in den Sport gebracht worden. Im Alter von acht Jahren kam Haya dann unter den Sattel von Dr. Simone Albeck. Seither konnte sich das Paar von der Klasse M bis auf Grand Prix-Niveau vorarbeiten. In der Königsklasse sammelte die Hannoveraner Stute bis heute vier Siege in Grand Prix und Grand Prix Special. Der heutige Auftritt bedeutete den ersten Sieg für das Paar in einer nationalen Grand Prix Kür.

Zweite wurde Young-Shik Hwang mit Bluebarry Dream und 73,583 Prozent, gefolgt von Ninja Rathjens mit Emilio und 72,875 Prozent.

Auch interessant

Die Sieger aus Inter I und Inter II

Tags zuvor wurde bereits eine Intermédiaire I ausgetragen, für die sich die besten 20 Paare aus der vorangegangenen S-Dressur qualifizierten. Schlussendlich nahmen noch elf Paare an der Prüfung teil, die zur Beute von Anna Blomgren (SWE) und Toerveslettens Sunshine und der Bewertung von 72,763 Prozent wurde. Zweite wurden hier Patrick Kraft und Best For Me mit 71,272 Prozent, gefolgt von Andrea Winkeler und Fabuleux Cadeau (68,947 Prozent).

Die Inter II gewann mit Antonia Ramel ebenfalls eine Schwedin. Sie präsentierte den neunjährigen KWPN-Wallach Iejoor v. Charmeur für 72,588 Prozent und ließ somit einen Abstand von fast fünf Prozent zur Zweitplatzierten. Das war Landsfrau Christina Pantzar mit Rojon (67,851 Prozent). Dritte wurden die U25-Reiterin Evelyn Eger und der zehnjährige Trakehner Hengst Sir Sansibar mit 67,588 Prozent.

Alle Ergebnisse aus Ankum finden Sie hier.