Carl Hesters En Vogue verletzt

Verletzungspech von En Vogue macht Carl Hester einen kleinen Strich durch seine WM-Vorbereitung.

Das Paar En Vogue und Carl Hester, Bronzemedaillengewinner mit dem britischen Team bei den Olympischen Spielen von Tokio im vergangenen Jahr, kann an diesem Wochenende nicht wie geplant in Hickstead starten. Damit muss Hester, der erst vor kurzem dem britischen Magazin Horse&Hound gesagt hatte, seine WM-Vorbereitung würde in diesem Jahr vor allem auf britischem Boden stattfinden, weil wegen der Formalitäten das Reisen auf den Kontinent schwieriger geworden sei. Hintergrund dürften die teilweise chaotischen Zustände an der britischen Grenze infolge des Brexits sein.

En Vogue, der 13-jährige Jazz-Sohn, war 13. in der Kür bei den Europameisterschaften 2021. Schon in Hagen deutet sich an, dass das Nervenkostüm des KWPN-Wallachs nicht das Beste ist. Insofern sind Turnierfahrungen sicherlich eine wichtige Komponente auf dem Weg nach Herning. Und trainieren kann man die bekanntlich nicht.

Bei seinem letzten Start beim CDI3* in Keysoe im März verließen die beiden bei zwei Starts das Viereck als Sieger. Die Noten waren aber nicht von der Sorte, wie sie „Carl der Große“ eigentlich gewöhnt ist: Im Grand Prix waren es noch knapp 74 Prozent. Aber im Grand Prix Special gelang es En Vogue und Carl Hester nicht, die 70-Prozent-Marke zu knacken.

Eine leichte Verletzung, die sich der Wallach in der vergangenen Woche zugezogen hat, verhindert nun den Start in Hickstead. „Deswegen muss er nun eine Auszeit nehmen“, sagte Hester gegenüber Horse&Hound. Das sei gerade zur jetzigen Zeit ärgerlich, da ich nun loslegen wollte. Aber nun bekommt er die Zeit, die er braucht. „Es ist halt einfach unglückliches Timing“.

Hinter der britischen Equipe steht ein Fragezeichen zu diesem Zeitpunkt. Nach dem Verkauf von Charlotte Dujardins Gio an Annabel Pidgley steht noch nicht fest, ob die Olympiasiegerin bei der Weltmeisterschaft dabei ist, bzw. mit welchem ihrer diversen Pferde sie einen Platz im Team GB anstrebt. Hester hat neben En Vogue seit dem Oktober 2020 kein anderes Pferd in internationalen Grand Prixs an den Start gebracht. Gareth Hughes zählt zu dem Kandidatenkreis, ritt auch im Silberteam bei der Europameisterschaft. Charlotte Fry dürfte als Teamreiterin aufgrund ihrer kontinuierlichen Erfolge so gut wie gesetzt sein. Zum engeren Favoritenkreis zählen die Briten allerdings angesichts mehrerer Fragezeichen in der Teamkonstellation derzeit nicht.