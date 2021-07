LIVETICKER: Olympia-Mannschaftsentscheidung Dressur Tokio 2021

Im Liveticker werden wir hier mit kontinuierlichen Updates live aus Tokio aus dem Reitstadion von der Dressur-Mannschaftsentscheidung, dem Grand Prix Special berichten. Immer mal wieder reinklicken!

Liveticker 17.30 Uhr

Antonia Ramel, Brother de Jeu, Schweden

Die Schülerin von Patrik Kittel, dem verhinderten Olympiastarter, zeigt eine elastische Trabtour. Der KWPN-Wallach hoch eingestellt im Hals, in der Verstärkung lässt sie ihn etwas vor. Der starke Schritt ist großzügig und taktsicher. Die erste Piaffe ist keine. Das Pferd steigt mehrfach, die zweite gelingt. Die Passage ist gleichmäßig, das Angaloppieren sicher. In den Galopptraversalen findet das Paar wieder zueinander, muss sich nun von 65 Prozent wieder nach oben arbeiten. Gute Zweierwechsel. Zack, da sind wir wieder bei 65 Prozent.

Schön bergauf gesprungene neun Einerwechsel zwischen den beiden sicheren und zentrierten Galopppirouetten. Auf der Mittellinie eine Passage mit guter Silhouette und ein gute Piaffe – ohne (auszu-)Steigen. Der Ungehorsam in der ersten Piaffe wird das schwedische Team teuer zu stehen kommen. Das Maul des Wallachs war häufig offen. Antonia war Reservereiterin, ihre Schwester Juliette kommt in der nächsten Gruppe. 67,447 Prozent

Liveticker 17.20 Uhr

Maria Caetano Fenix de Teneo, Portugal

Schöne geschmeidige Trabtraversalen, in der Passage noch nicht der letzten Ausdruck, dafür im starken Trab über die Diagonale mit deutlichem Überfußen. Bei den weiteren Passagen hat die Reiterin den Lusitanohengst besser vor den Hilfen, diese gelingen mit mehr Ausdruck.

Vom Anfang an gutes Herandehnen an die Hand im starken Schritt. In der ersten Piaffe gerät ihr Fenix de Teneo auf die Hand, die zweite ist besser. In den Einerwechseln kippt der Hengst im Genick ab. Die Folge: mehrere Fehler. Unwirsch im Genick in der Linkspirouette, die nach rechts besser, wenn auch etwas groß.

Letzte Passage dann im Sonnenschein – der Regen hat sich rechtzeitig verzogen – mit Ausdruck. Aber in der dritten und letzten Piaffe kippt er im Hals weit nach vorne ab, bleibt aber artig auf der Stelle – immerhin. 68,693 Prozent

Liveticker 17.10 Uhr

Severo Jurado Lopez und Fendi, Spanien

Eine weitgehend fehlerfreie Runde zum Auftakt. Der Negro-Sohn Fendi neigt, wie das bei dem Reiter Severo Jurado Lopez häufiger der Fall ist, zu passageähnlichen Tritten im versammelten Trab. Die Zweierwechsel sind groß angelegt. 70,152 Prozent

17 Uhr

Neues Reglement überall. Im Grand Prix Special fällt heute die Entscheidung im Mannschaftswettbewerb der Dressur bei den Olympischen Spielen in Tokio. Acht Mannschaften à drei Reiter-/Pferd-Kombinationen gehen an den Start, in drei Gruppen. Nach den beiden ersten Gruppen wird ein Zwischenstand ermittelt. Er entschiedet die Startfolge der letzten acht Reiter, den jeweils besten aus dem Grand Prix, der zum Auftakt der Reiterspiele stattgefunden hat. Im Liveticker aktualisieren wir unsere Eindrücke.

Nach den ersten beiden Gruppen wird es gegen 20 Uhr Ortszeit, 13 Uhr in Deutschland, eine einstündige Pause geben. Nicht nur dieses Reglement ist neu, auch die Regelung, dass die Reiter ihre eigene musikalische Untermalung für das Programm im Grand Prix Special abgeben können. Diese Hintergrundmusik fließt nicht in die Wertung der sieben Richter rund um das Dressurviereck ein.

Die Chance genutzt haben nur zehn Reiter. Die Reiter der Teams aus Deutschland, den Niederlanden und den USA. Außerdem die Dänin Carina Cassoe Kruth. Der Rest muss aber nicht ohne Musik durch das Viereck reiten. Dafür ist der Deutsche Markus Hinzke hier in Tokio vor Ort. Der Musikprofi blickt auf mehrere Olympische Spiele zurück und sorgt dafür, dass auch die anderen 14 Paare mit geschmackvollen und passenden Melodien in dieser Teamentscheidung im Stadion einen glänzenden Eindruck hinterlassen können.