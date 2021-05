CDI Wellington: Internationales Special-Debüt von Charlotte Dujardins Gio mit über 81 Prozent

Im Grand Special wird bei den Olympischen Spielen in Tokio über die Mannschaftsmedaillen entschieden. Die Bewertung, die Charlotte Dujardins Gio in seinem ersten internationalen Special in Wellington erhielt, konnte sich schonmal sehen lassen.

Charlotte Dujardin und der zehnjährige Apache-Sohn Gio gewannen den Grand Prix Special haushoch mit 81,426 Prozent. Zur Orientierung: Bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro 2016, wo sowohl der Grand Prix als auch der Special über die Vergabe der Mannschaftsmedaillen entschieden haben, waren das beste Ergebnis 83,711 Prozent. Die kamen von Isabell Werth und Weihegold, die damit auch das beste Ergebnis der siegreichen deutschen Mannschaft geliefert hatten. Zweitbestes Paar waren Charlotte Dujardin und Valegro mit 82,983 Prozent für das britische Silber-Team.

Beim letzten Championat, den Europameisterschaften 2019 in Rotterdam, war der Special entscheidend für eine von zwei Einzelmedaillen. Das Siegerpaar, Isabell Werth und Bella Rose, erhielt 86,520 Prozent. Silber holten Dorothee Schneider und Showtime mit 85,456 Prozent, Bronze Cathrine Dufour und Cassidy mit 81,337 Prozent.

Interessant war allerdings nicht nur das Ergebnis der Siegerin, sondern auch das, was danach kam. Denn sämtliche potenziellen britischen Olympiapaare sind in Wellington am Start. Platz zwei ging diesmal nicht an Carl Hester und En Vogue, wie noch im Grand Prix, sondern das Newcomer-Paar der Briten, Gareth Hughes mit dem elfjährigen Oldenburger Sintano v. Sandro Hit. Sie erhielten 75,298 Prozent. Dicht auf den Fersen waren ihnen Emile Faurie und Dono Di Maggio mit 75,192 Prozent.

Nach zwei dicken Patzern – der erste im ersten starken Trab, der zweite in der zweiten Piaffe – kamen Carl Hester und der Jazz-Sohn En Vogue auf Platz vier mit 73,596 Prozent.

Fünfter wurde Sonnar Murray Brown mit dem Trakehner Erlentanz (73,447), gefolgt von Fiona Bigwood auf Hesters WM-Pferd Hawtins Delicato (71,043).

Alle Ergebnisse finden Sie hier.