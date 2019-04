Comeback von Showtime und Dorothee Schneider, Zaire siegt in Kür

Das erste Mal nach dem CHIO Aachen 2018 hat Dorothee Schneider ihren Mannschaftsolympiasieger von 2016, den Hannoveraner Showtime v. Sandro Hit, wieder an den Start gebracht. Beim Turnier Magna Racino im österreichischen Ebreichsdorf gewann das Paar den Grand Prix der Special-Tour. 76,87 Prozent erhielten die beiden. Showtime hatte lange Zeit pausiert. 2018 war er beim CHIO Aachen im Grand Prix erfolgreich wieder in den Sport zurückgekommen. Allerdings hatte der Wallach am Tag nach dem Comeback 2018 ein dickes Bein. Nun also, nach langem Aufbau und einer Trainingsreise zum Weltcup-Turnier nach ’s-Hertogenbosch (NED), stand Showtimes Start in die Saison 2019 auf dem Programm. „Ich bin super-happy mit diesem Comeback, man merkt Showtime hat richtig Bock, er war sogar noch ein bisschen übermotiviert im Galopp. Alles in allem freue ich mich, dass es so gut geklappt hat.“

Das Duo setzte sich vor Benjamin Werndl. Der Aubenhausener hatte Famoso OLD gesattelt. Der Oldenburger Farewell III-Sohn, Zweiter im Louisdor-Finale von 2018, kam auf 74,326 Prozent. Platz drei ging an Benaglio v. Breitling. Der Fuchs ging unter der Österreicherin Victoria Max-Theurer seinen ersten Grand Prix (72,478). Achte wurde Lisa Müller mit Stand by me v. Stedinger (70,696).

Jessica von Bredow-Werndl und Zaire: Kür mit über 82 Prozent

Nach ihrem Grand Prix-Sieg vom Vortag, setzte Jessica von Bredow-Werndl in der Kür noch einen drauf: 82,25 Prozent erzielte sie auf Zaire-E. Zweite wurde Victoria Max-Theurer auf Fackeltanz OLD (76,475) vor ihrem Teamkollegen Christian Schumach mit Sinclair Jason (74,925).

Victoria Max-Theurer siegte auch in der Kleinen Tour. Im Prix St.Georges kam sie auf Valparaiso v. Vitalis , dem Vorjahres-WM-Achten der Jungen Dressurpferde, auf 74,64 Prozent. Die Plätze zwei und drei gingen an Jessica von Bredow-Werndl mit Exclusive BB (71,941) und Sir Max (70,449).

