Dalera und Jessica v. Bredow-Werndl siegen in Genf mit persönlicher Bestleistung in Kür

Schon der Grand Prix war persönliche Bestleistung und nun das: Jessica von Bredow-Werndl und Dalera tanzen zu Lala-Land mit mehr asl 84 Prozent zum Sige in der Kür in Genf. Drei der fünf Richter sahen das Paar an der Spitze. Isabell Werth und Emilion mussten sich ganz knapp geschlagen geben.