Erster Turnierstart für Kristina Bröring-Sprehe und Destiny

Vor einigen Wochen wurde bekannt, dass Mannschaftsolympiasiegerin Kristina Bröring-Sprehe ein neues Pferd im Stall stehen hat. Am Wochenende geben die beiden ihr Turnierdebüt.

Kristina Bröring-Sprehe hat im März den Oldenburger Wallach Destiny übernommen, einen Sohn ihres Stars Desperados aus einer Mutter v. Sandro Hit-Argentinus. Destiny – eigentlich Destiny OLD – wurde von Sandra Nuxoll bis zur schweren Klasse gefördert. Die beiden waren platziert beim Bundeschampionat, wurden Zehnte beim Finale des Nürnberger Burg-Pokals 2016 und waren siegreich bis Intermédiaire I.

Damals sagte Kristina Bröring-Sprehe, sie wolle es erst einmal ruhig angehen lassen mit ihrem Neuzugang, damit sie beide in Ruhe zueinander finden könnten. Das haben sie nun offenbar, denn die Mannschaftsolympiasiegerin plant mit Destiny einen Start in der Qualifikation für den Nürnberger Burg-Pokal auf Gestüt Bonhomme, wo am Wochenende auch die Deutschen Meisterschaften der Para-Dressurreiter ausgetragen werden. Per Pressemitteilung informierte Bonhomme über die prominente Teilnehmerin. Auf den Nennungslisten steht sie mit Destiny OLD verzeichnet.

Anders als die meisten ihrer Kollegen hat Kristina Bröring-Sprehe derzeit kein weiteres Grand Prix-Pferd neben Desperados. Nachdem der sich auf dem Rückweg vom Trainingslager in Warendorf nach Hause verletzt hatte, konnte die Weltranglisten-Zweite daher auch nicht an den Deutschen Meisterschaften in Balve teilnehmen. Auch die EM in Göteborg ist in diesem Jahr kein Thema für das Dreamteam.