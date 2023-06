„Franz und ich sind fit!“ – Ingrid Klimke ist bereit für den CHIO Aachen

Nun steht fest: Auch beim CHIO Aachen 2023 müssen Dressurfans nicht auf Ingrid Klimke und ihren „Franz“, Franziskus, verzichten. Die Reitmeisterin veröffentlichte in den sozialen Medien, dass sie trotz ihres Schlüsselbeinbruchs am Samstag nun bereit für Aachen sei.

„Franz und ich sind fit! Und wir freuen uns auf Aachen.“ Kurz und knackig ist das Statement der Reitmeisterin Ingrid Klimke in den sozialen Medien gehalten.

Mehr Worte braucht es auch gar nicht, wobei es eigentlich kaum zu glauben ist, dass die Mannschaftsbronzegewinnerin von Herning 2022 so wenige Tage nach ihrem folgenreichen Sturz schon wieder im Sattel sitzen kann. Klimke war in der Deutschen Meisterschaft Vielseitigkeit mit Siena just do it in Luhmühlen gestartet, als ihr eine Distanz im Stadion in der Geländeprüfung zum Verhängnis wurde. Siena just do it strauchelte und Klimke fiel. Diagnose: Schlüsselbeinbruch.

Nach erfolgreicher OP bleibt nun zu hoffen, dass Ingrid Klimke die Energien von Franziskus in die richtigen Bahnen leiten kann und sich der 15-jährige Hengst gut zu benehmen weiß. Am Donnerstag, 29. Juni 2023, geht es um 9 Uhr morgens mit der ersten Wertungsprüfung für den CDIO5* Nationenpreis los. Wir wünschen weiterhin gute Genesung

Auch interessant