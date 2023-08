Görlitz: Danny Cool unter Helen Langehanenberg vorn in Einlaufprüfung zur Burg-Pokal Finalquali

In Görlitz geht es an diesem Wochenende um weitere Startplätze zum Nürnberger Burg-Pokal Finale in Frankfurt. In der Einlaufprüfung zur Finalqualifikation setzten sich Helen Langehanenberg und ein einstiger Bundeschampion gegen starke Konkurrenz durch.

22 Teilnehmer verzeichnete die Starterliste heute in der Einlaufprüfung zur Finalquali Burg-Pokal in Görlitz. Es gibt Etappen, da ist das Starterfeld nur halb so groß. Die Leistungen vor allem der am Ende besten Drei lagen dabei sehr nah beieinander. Die beste Leistung sahen die Richter in dem St. Georg Special von Helen Langehanenbergs Danny Cool. Der DSP-Wallach v. Danciano-Sandro Hit war 2020 Bundeschampion unter Lisa Horler. Im letzten Jahr übernahm dann Langehanenberg die Zügel von Danny Cool und förderte ihn bis auf S-Niveau. Im St. Georg Special wurde er von seiner Reiterin nun für 75,732 Prozent vorgestellt. Die Meinungen der Richter bewegten sich dabei zwischen 74,268 und 77,439 Prozent.

In der Einlaufprüfung geschlagen geben musste sich Leonie Richter und ihr Lord Leatherdale-Sohn Lord Europe. Bei diesem Paar unterschieden sich die Bewertungen sogar noch mehr, reichten hier von 70,366 Prozent bei M (Ute Kühn-Zöpfel) bis 77,805 Prozent bei B (Peter Holler). 75,317 Prozent waren es unter dem Strich für den Helgstrand-Hengst und seine Reiterin. Juliane Brunkhorst belegte mit Diamante Negro Rang drei in dieser Prüfung mit 74,195 Prozent.

Grand Prix an Dorothee Schneider und Dayman

Auch Grand Prix wird in Görlitz an diesem Wochenende geritten. Reitmeisterin Dorothee Schneider hatte hier im Grand Prix für den Special die Nase vorn. Dabei saß sie im Sattel des elfjährigen Hengstes Dayman. Den Daily Deal-Sohn stellte Schneider für 75,440 Prozent vor und geht damit als Favoritin in den morgigen Special.

Platz zwei in dieser Prüfung wurde es mit 72,980 Prozent für Thomas Wagner und Soul Men v. Soliman de Hus, die damit das zweite von zwei Ergebnissen mit mehr als 70 Prozent bedeuteten.

Für Helen Langehanenberg gab es nicht nur im Burg-Pokal Grund zur Freude. Sie konnte außerdem noch einen Doppelsieg verbuchen, nämlich in der Serie Derby Stars von morgen, in der die Dressuraufgabe S9 abverlangt wurde. Mit Ascenzione gewann sie die Prüfung (74,021 Prozent), die Damsey-Tochter Daniela tanzte unter der Reiterin zu 72,474 Prozent.

