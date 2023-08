EM Vielseitigkeit Haras du Pin 2023 live von der Geländestrecke 2023

In unserem Liveticker vom Gelände der EM Vielseitigkeit geben wir zeitnah Updates zu den Geschehnissen im Cross Country am Haras du Pin.

Der Liveticker von der EM Vielseitigkeit Geländestrecke. Die Fakten noch einmal in Kürze: Länge: 4.730 Meter,

24 Hindernisse mit 34 Sprüngen, die es in der Idealzeit von 8.18 Minuten zu bewältigen gilt. 56 Reiter/Pferd-Kombinationen gehen auf die Strecke. Am Vormittag ist bei Sonnenschein und leichtem Wind noch einmal am Untergrund gearbeitet worden.

Um 14 Uhr macht die Irin Sarah Ennis den Auftakt. Letzte Starterin ist Lea Siegl aus Österreich um 18.04 Uhr.

Die Startzeiten der deutschen Reiterinnen und Reiter EM Vielseitigkeit Gelände

14.08 Uhr Malin Hansen-Hotopp, Quidditch GER 31,5 (20.) 14.04 Uhr Christoph Wahler, Carjatan S GER 28,3 (10.) 15.56 Uhr Jérôme Robiné, Black Ice GER* 26,0 (7.) 15.32 Uhr Sandra Auffarth, Viamant du Matz GER 28,6 (11.) 16.16 Uhr Nicolai Aldinger, Timmo GER* 33,3 (34.) 15.32 Uhr Michael Jung, Chipmunk GER 19,4 (1.)

Hier findet sich die komplette Startliste.