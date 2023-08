Stockholm Hearts mit Peder Fredricson siegreich in Global Champions League London

Nach einer verletzungsbedingten Turnierpause hat sich Schwedens Peder Fredricson mit seinen Pferden auf Fünf-Sterne-Niveau zurückgemeldet. Schauplatz dafür bot die Global Champions League-Etappe von London.

Nach zwei Umläufen gab es drei Teams, die vier Punkte hatten. Aber nur eines davon blieb unter der 140-Sekunden-Marke. Das waren die Stockholm Hearts, für die heute in London Olivier Philippaerts (BEL) und Peder Fredricson (SWE) mit jeweils zwei Pferden starteten. Gemeinsam mit den anderen Teams machten sie es zum Ende hin richtig spannend. Denn die drei führenden Teams waren bis zur letzten Runde des Teams allesamt fehlerfrei geblieben: Olivier Philippaerts mit Le Blue Diamond v’t Ruytershof und Miro sowie Peder Fredricson mit Hansson WL brillierten in den Parcours. Schließlich passierte Peder Fredricson mit Catch Me Not S jedoch ein Fehler. Aber dieses eingespielte Team ließ nichts anbrennen und versuchte dann, eine richtig schnelle Vier-Fehler-Runde aufs Parkett zu legen. Und das glückte auch, vier Punkte und 139,47 Sekunden bedeuteten am Ende den Sieg für das Team.

Das Nachsehen hatte das Team Madrid in Motion aufgrund ihrer Zeit von 144,39 Sekunden bei ebenfalls insgesamt vier Fehlern. Hier ritten Jack Whitaker (GBR) mit Valmy de la Lande (0), Maikel van der Vleuten (NED) mit Beauville Z (0) sowie Marc McAuley mit Lady Amaro (0/4). Das „Team Beständig“ aus Riesenbeck schaffte es ebenfalls noch aufs Treppchen. Christian Kukuk war zurecht begeistert von der Leistung der neunjährigen Stute Just Be Gentle, die in beiden Runden null sprang. Bei Philipp Schulze Topphoff und seiner Comme Il Faut-Tochter Carla wurden es null und vier Punkte. 144,56 Sekunden zählten für das Team. Riesenbeck International führt damit weiterhin das Gesamtranking an, nun mit 27 Punkten Vorsprung. Drei Etappen stehen noch an.

Alle Ergebnisse von der Global Champions League in London 2023 finden Sie hier.

