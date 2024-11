Hoennerups Driver von Anna Kasprzak gestorben

Im Jahr 2009 faszinierte der Dunkelfuchs Hoennerups Driver die Massen bei der Weltmeisterschaften der Jungen Dressurpferde in Verden. Nach einer langen Karriere im Dressurviereck ist der 20-jährige Wallach nun gestorben.

Wie Anna Kasprzak auf Instagram mitteilte, ist ihr ehemaliges Grand Prix-Pferd Hoennerups Driver nach gesundheitlichen Problemen im Alter von 20 Jahren eingeschläfert worden. Sie schreibt: „Driver hat in den letzten 15 Jahren vielen von uns Gänsehaut, Tränen, Frustration und vor allem Freude bereitet. Die letzten beiden Jahre verbrachte er in der fantastischen Fürsorge des Stutteri Evo, wo er ein großartiger Lehrmeister war und seine Teilzeit-Rente genoss.“

Hoennerups Driver: Weltmeister der Jungen Dressurpferde 2009

Hoennerups Driver war ein 2004 geborener Romanov-Sohn aus einer Stute v. Don Schufro. Vater Romanov stammt aus der Zucht der Oldenburger Grand Dame Harli Seifert. Er ist ein Sohn des Rohdiamant aus der Rumirell und hat drei gekörte Vollbrüder, darunter Rubin Royal. Die Mutter Zazzi war bis Grand Prix erfolgreich. Geboren ist Hoennerups Driver bei Hans Marius Jørgensen. Andreas Helgstrand hatte das dänische Warmblut 2008 auf einem kleinen Dorfturnier in Dänemark unter Wendie Hagedorn Jørgensen entdeckt und erwarb Anteile an ihm. Schon beim Ausprobieren erkannt der dänische Pferdehändler das Potenzial von Hoennerups Driver: „Das beste Pferd, dass ich je probiert habe“, habe er schon nach dem ersten Tritt beim Antraben gedacht.

Große Bekanntheit erlangte der damals Fünfjährige 2009 auf der Weltmeisterschaft der Jungen Dressurpferde in Verden. Die Kombination Helgstrand und Driver erreichte die Gesamtnote 9,46 . Der Wallach faszinierte die Massen vor allem im Trab. Große Elastizität und Hinterhandaktivität waren den Richtern eine 10 wert. Keine vier Wochen später verkaufte Andreas Helgstrand das Pferd an die Dänin Hanni Toosbuy Kasprzak. Hanni Kasprzak ist Mutter der dänischen Olympiareiterin Anna Kasprzak, Milliardärin und steht heute noch dem Schuhunternehmen Ecco vor.

Hoennerups Driver weiter in dänischem Beritt

In Folge blieb Hoennerups Driver sein gesamtes Leben über in dänischem Beritt. Anna Kasprzak gewann im Jahr 2014 die dänischen Meisterschaften der U25-Reiter in Broholm mit Driver. In Odense folgte im selben Jahr ein siegreiches Grand Prix-Debüt mit Ergebnissen bis 78 Prozent. In den Jahren danach konnte die Kombination nur noch selten an die anfänglichen Leistungen anknüpfen. Der sensible Driver hatte oft Schwierigkeiten mit der Turnieratmosphäre. Zudem laborierte er häufig an Verletzungen, bis eine Blockade im Brustbein als Ursache festgestellt wurde. 2017 gelangte er dann in den Beritt von Josefine Hoffmann (DEN). Diese hatte Dänemark bei den Europameisterschaften der Jungen Reiter 2017 vertreten. 2019 gewann das Duo Mannschafts- und Kür-Bronze bei den U25-Europameisterschaften in San Giovanni (ITA). Bei den Europameisterschaften 2020 gewannen sie Mannschaftsbronze.

Abschied

Das Paar beendete seine Karriere 2022 mit Gold bei den dänischen U25-Meisterschaften. Bei den U25-Europameisterschaften gewannen sie Mannschaftssilber. Mit Eintritt seiner sportlichen Rente fand er im dänischen Gestüt Evo eine neue Heimat. Dort wurde er bis zuletzt umsorgt und genoss im Sattel von Jane Serup Jensen eine Teilzeit-Rente. Er diente ihr als Lehrmeister für Grand Prix-Lektionen, wurde sonst aber nur noch leicht gearbeitet. Am 29. Oktober musste er aufgrund gesundheitlicher Probleme eingeschläfert werden.

Nina Gross