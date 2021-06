Le Mans: Hans Peter Minderhoud und Zonik holen formelle Olympiaqualifikation

Dressurreiter, die ihre Mindestleistungen für die formelle Qualifikation für die Olympischen Spiele noch nicht haben, haben dieses Wochenende in Le Mans, Frankreich, noch einmal die Gelegenheit, sich den Richter zu präsentieren. Die nutzte auch ein niederländisches Paar.

Bei den nationalen Meisterschaften hatte Hans Peter Minderhouds neuer vierbeiniger Partner Zonik gefehlt. Der Hengst, der ja zuvor mit Minderhouds Partner Edward Gal bei Welt- und Europameisterschaften für die Niederlande im Einsatz gewesen war, hatte sein Debüt mit Minderhoud in Compiègne gegeben. Dort habe er sich eine Verletzung zugezogen begründete man das Fehlen des Zack-Sohnes bei den Niederländischen Meisterschaften. Er ist schnell genesen. Dieses Wochenende ist Zonik in Le Mans am Start, und besser hätte der Auftakt kaum laufen können.

Zonik und Hans Peter Minderhoud gewannen den Grand Prix der Kür-Tour mit 76,065 Prozent und deutlichem Vorsprung nach einem praktisch fehlerfreien Prüfung. Zweiter wurde der Finne Henri Ruoste auf dem belgischen Contendro-Sohn Kontestro mit 74,174 Prozent, gefolgt von einem weiteren niederländischen Paar, nämlich Thamar Zweistra und Double Dutch (71,717).

Eine deutsche Reiterin ist auch in der Grand Prix-Tour von Le Mans im Einsatz: die ehemalige Deutsche Bank Reitsport-Akademistin Juliette Piotrowski. Mit ihrem Oldenburger Duke Rubin kam sie auf 65,565 Prozent und belegte damit Rang 20.

Alle Ergebnisse finden Sie hier.