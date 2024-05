Matchball und Rothenberger siegen zum Auftakt bei Pferd International München

Mit 4,5 Prozent Vorsprung haben Sönke Rothenberger und Matchball die CDI3*-Grand Prix in München gewonnen. Yara Reichert schaffte eine persönliche Bestleistung.

Viele Achten, vereinzelt Neunen und kein technischer Fehler – Sönke Rothenberger und Matchball haben in München bei der Pferd International an ihre starken Auftritte in Hagen anknüpfen können. Mit 75,195 Prozent setzte sich der Oldenburger klar an die Spitze des Feldes. 18 Pferde waren insgesamt gestartet. Der Millennium-Sohn wird immer stabiler und konnte einmal mehr in der Galopptour und den Passagen punkten. Die Piaffen müssten noch etwas ausbalancierter gelingen.

Platz zwei ging an Yara Reichert. Ihr zehnjähriger Fuchshengst Springbank II kam auf 70,761 Prozent – persönliche Bestleistung für das Paar aus Bayern. Mit 70,391 Prozent landeten Charlott-Maria Schürmann und Ivar auf Rang drei. Das paar ließ in der letzten Piaffe und den folgenden allerletzten Metern der Aufgabe noch einige Punkte liegen.

Die Intermédiaire II, Stars von Morgen, sah Rudolf Widmann mit dem Niederländer Jewel Star als Sieger. Das Paar kam auf 72,71 Prozent. Das Nachsehen hatte Benjamin Werndl, der den Dalera-Bruder Dallenio auf Rang zwei platzieren konnte (70,947). Dritte wurde Dorothee Schneider mit der eleganten und leichtfüßigen Salvina. Die Gribaldi-Enkelin kam auf 69,684 Prozent.

Am Freitag wird es ab 16 Uhr spannend. Dann steht der CDI5*-Grand Prix auf dem Programm, in dem mehrere Pferde des deutschen Olympiakaders an den Start gehen werden. Dabei sind u.a. Dalera und Jessica von Bredow-Werndl, Sönke Rothenberger und Fendi sowie Ingrid Klimke und Franziskus. Auch Anabel Balkenhol mit High Five und Bianca Nowag-Aulenbrock und Florine gehen bei der Pferd International ins Viereck.

Infos zur Pferd International München