Mehr als 78 Prozent! Langehanenberg und Ascenzione für Nürnberger Burg-Pokal qualifiziert

Zack in die Favoritenrolle! Die dänische Stute Ascenzione hat sich unter Helen Langehanenberg in München für das Finale im Nürnberger Burg-Pokal qualifiziert – mit mehr als 78 Prozent.

Ascenzione, dänische Stute, acht Jahre jung und seit November 2018 im Stall von Helen Langehanenberg, hat das Ticket für das Nürnberger Burg-Pokal Finale 2021 sicher.

Bei der Pferd International in München hatte das grazile Paar einen besonderen Fan: Dr. Dietrich Plewa war Chefrichter bei C und zückte für die Trabtraversalen sogar die Idealnote 10,0! Bei ihm erhielten Langehanenberg und Ascenzione 80,61 Prozent. Das Endresultat von 78,098 Prozent ist mehr als nur eine Duftmarke. Fortan dürfte das Ergebnis der Zack-Tochter, die offiziell Straight Horse Ascenzione heißt, als Vergleichsmarke in dieser Saison herangezogen werden.

Zweiter wurde ein Däne, ein zweibeiniger: Daniel Bachmann Andersen und der Holsteiner Caracciola MT. Der Bundeschampionatsfinalist steht seit ein paar Monaten bei Bachmann Andersen in Ausbildung. Mit starken 76,634 Prozent kam der Hengst auf Platz zwei. Wie bei der Siegerin zeigt sich auch in Caracciolas Protokoll ein Notenspiegel, der die gleichmäßig verteilten Talente des Chin Champ-Sohns unterstreicht.

Wie schon in der Einlaufprüfung landete auch in der eigentlichen Qualifikation für das Finale in Frankfurt kurz vor Weihnachten Lena Waldmann mit D’Egalité auf Rang drei. 72,659 Prozent erhielt der ehemalige westfälische Siegerhengst. Damit landete das Duo vom Gestüt Bonhomme 2,5 Punkte vor Franz Trischberger und Rugby v. Rassolini (72,53).

Platz fünf ging ebenfalls nach Bayern: Ralf Kornprobst und die Trakehner Stute Cayenne v. Imperio bekamen 71,732 Prozent.

