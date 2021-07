Oliva: Halbzeit bei den Nachwuchseuropameisterschaften mit deutschen Children in Führung und mehr

Medaillenentscheidungen gab es heute keine bei den Europameisterschaften der Nachwuchsdressurreiter im spanischen Oliva Nova. Spannend war der Tag aber trotzdem!

Bei Junioren und Jungen Reitern ging es heute schon um die Einzelentscheidungen mit jeweils der ersten Hälfte des Starterfelds. Für die Children ging es um die Mannschaftswertung, auch mit jeweils den ersten beiden Reitern jeder Mannschaft.

Bei den Children, also den U14-Jährigen auf Großpferden, die auf L-Niveau starten, führt die deutsche Mannschaft mit Weile. Lotta Plaas und ihr Trakehner Balsamico v. Blue Hors Hertug-Anduc kamen auf 82,884 Prozent. Bei Lara Lattermann und Soleil de la Coeur waren es sogar 85,034 Prozent. Das bedeutet zur Halbzeit einen Notendurchschnitt von 83,959 Prozent.

An zweiter Stelle folgen die Niederlande mit 72,771 Prozent im Mittel. Dazu hatte Flore Woerts auf Vlingh 73,442 Prozent beigetragen und Fleur Kempenaars mit Armano 72,10 Prozent.

Rang drei belegt derzeit das russische Team mit durchschnittlich 770,963 Prozent von Ksenia Silyutina auf Simfonia (68,359) und Sofiya Romanova im Sattel von Skyfall (73,567).

Junioren

Die Mannschaftswertung hatten die deutschen Junioren ja gewonnen, in der Einzelwertung sind die Medaillenplätze nach der ersten Hälfte der Starter allerdings anderweitig verteilt. An der Spitze liegt der Österreicher Paul Jöbstl mit dem von Matthias Bouten ausgebildeten Burlington-Sohn Bodyguard mit starken 74,647 Prozent.

An zweiter Stelle liegt das niederländische Paar Evi van Rooij und Don Tango B (v. Contango) mit 74,50 Prozent vor Alexander Yde Helgstrand mit seiner Stute Grevens Sa Va, die in der Mannschaftsaufgabe völlig von der Rolle, heute aber wieder in alter Form unterwegs waren vor dem Helgstrand Logo (Stall Helgstrand ist Sponsor) und 74,235 Prozent erhielten.

Für Deutschland waren Jana Lang und Baron sowie Kenya Schwierking auf Cecil heute am Start. Lang und Baron, die ja auch schon im Vorjahr zum Goldteam gehört hatten, wurden nach einem Patzer im Mitteltrab gleich zu Beginn der Aufgabe mit insgesamt 72,912 Prozent bewertet. Bei den beiden Nachrückern Schwierking und Cecil wurden es 72,794 Prozent.

Junge Reiter

Heute Nachmittag musste dann bis abends die erste Hälfte Jungen Reiter aufs Viereck für die Einzelwertung. In Führung liegt derzeit das routinierte niederländische Paar Thalia Rockx mit dem zehnjährigen Bretton Woods-Sohn Golden Dancer de la Fazenda. Sie kamen auf 73,765 Prozent.

An Medaillenposition zwei liegt die EM-Debütantin aus der deutschen Mannschaft, Helena Schmitz-Morkramer mit dem Brandenburger DSP-Wallach Lifestyle. Heute wurden es 72,529 Prozent, nachdem die beiden schon in der Mannschaftswertung durch einen sehr harmonischen Ritt aufgefallen waren.

Auf Bronzekurs sind nach jetzigem Stand die beiden Junioren-Europameister des Vorjahres, Anna Middelberg und ihr Hannoveraner Belissimo M-Sohn Blickfang. Nach unter anderem einer Taktstörung im starken Trab kamen sie auf 70,765 Prozent.

Für Junioren und Junge Reiter geht es morgen um die Einzelmedaillen. Die Children kämpfen um Mannschaftsgold. Alle Ergebnisse finden Sie hier.