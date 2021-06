Olympia: Dänemark benennt Starter in Dressur, Springen und Vielseitigkeit für Tokio

In der Dressur schickt der Dänische Reiterverband eine Mannschaft zu den Olympischen Spielen nach Tokio – und zwar eine, die in der Medaillenentscheidung ein Wörtchen mitreden könnte. In Springen und Vielseitigkeit gibt es je einen Einzelstarter.

Die dänische Dressurmannschaft ist keine große Überraschung. Nach ihren überzeugenden Auftritten beim CDI Herzlake sind Cathrine Dufour und Bohemian im Team. Für Dufour werden es die zweiten Olympischen Spiele nach Rio 2016. Carina Cassøe Krüth und Heilines Danciera hatten sich bei jedem einzelnen ihrer Auftritte diese Saison für Tokio empfohlen und sehen ihrem ersten Championatsstart entgegen. Das gilt auch für Mannschaftsreiterin Nummer drei, Nanna Skodborg Merrald – zumindest im Seniorenlager. Als Juniorin und Junge Reiterin hatte Skodborg Merrald schon reichlich Championatserfahrungen und auch Medaillen sammeln können. Nun also Olympia für die neue Bereiterin vom Gestüt Blue Hors. Dafür hat sie zwei erfahrene Partner an ihrer Seite: den KWPN-Hengst Zack, der ja schon mit Nannas Amtsvorgänger Daniel Bachmann Andersen die dänischen Farben bei Welt- und Europameisterschaften vertreten hat, und die Oldenburger Stute Atterupgaards Orthilia. Als Reservisten reisen Charlotte Heering und Bufranco mit nach Tokio.

Springen

Im Springen haben die Dänen keine Mannschaft am Start, aber einen Einzelstartplatz. Der wurde an Andreas Schou vergeben, der den zehnjährigen Holsteiner Hengst Darc de Lux v. Darco satteln wird. Darc de Lux ist ein Championatsneuling. Andreas Schou hingegen war schon bei sechs Europameisterschaften sowie den Weltmeisterschaften 2014 in Caen am Start.

Vielseitigkeit

Der Einzelstartplatz in der Vielseitigkeit ging an Peter Flarup, der zwei Pferde im Stall hat, die für Tokio infrage kommen: den 14-jährigen Dänischen Warmblüter Frankie v. Federico xx und den erst zehnjährigen, ebenfalls dänisch gezogenen Fascination v. Favorit Ask. Letzterer war dieses Jahr drei Vier-Sterne-Prüfungen gegangen und war jedesmal ohne Hindernisfehler aus dem Cross gekommen. Frankie war unter anderem 2019 Zehnter im CCI5*-L von Luhmühlen. Er wäre auch die erste Wahl für Tokio. Flarup selbst blickt auf acht Europa- und vier Weltmeisterschaftseinsätze zurück.

