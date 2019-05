Saumur: Platz eins und zwei im Nationenpreis für deutschen Dressurnachwuchs

Nicht zu schlagen waren Deutschlands Junioren im Nationenpreis beim Internationalen Nachwuchs-Dressurturnier in Saumur, Frankreich. Die Jungen Reiter mussten die Niederländerinnen an sich vorbei ziehen lassen.

Obwohl nur zu dritt am Start und darum ohne Streichergebnis war die deutsche Junioren-Equipe nicht zu schlagen. Mit 210,758 Punkten setzten sich Tabea Schroer auf Filegra (72,667), Laura Stuhldreier mit Diabolo Nymphenburg (71,515) sowie Nele Löbbert im Sattel von Fairway (66,576) ziemlich überlegen an die Spitze. Tabea Schroer und Laura Stuhldreier lieferten zudem die besten Ergebnisse der Einzelwertung.

Das Nachsehen hatte mit 207,394 Punkten das Quartett aus den Niederlanden. Hier starteten Sanne van der Pols/Civanck PP (69,848), Thessa Gilbers/Gominka (69,788), Sharina Mandemakers/Guns n’Roses (67m758) und Micky Schelstraete/Grand-Charmeur (65,879).

Mit 205,697 Punkten reihten die Briten sich auf dem dritten Platz ein. Vertreten wurden sie durch Clare Hole/Winnetou (69,212), Olivia Wrennall/Disneyland (68,303), Charlotte McDowall/Alivia (68,182) und Jessica McConkey/Lady Gaga (67,03).

Junge Reiter

210,500 zu 210,147 Punkten – so endete das Duell Deutschland gegen die Niederlande bei den U21-Jährigen auf dem Viereck. Der Sieg ging in die Niederlande, vor allem dank Myrte Wedda und Diamond Gezeer, die mit 72,735 Prozent zugleich das beste Einzelergebnis erzielten. An ihrer Seite ritten Maud Hofland mit Urbanes (69,765), Zoe Kuintjes mit Primeval Brittsion (68,0) und Amber de Groot im Sattel von R.Banderas (66,235).

Beste der auch hier nur zu dritt startenden Deutschen war Nadine Krause mit Dancer, der ja einst für die Niederlande den Titel des Weltmeisters der jungen Dressurpferde holte und schon seit Juniorentagen ein Team ist mit Krause. Sie kamen auf 71,971 Prozent, Platz zwei der Gesamtwertung. Fünfte wurde noch vor Maud Hofland Laura-Eve Grellmann im Sattel von Faynaa (70,0). Julia Rohmann und Roma Cherie reihten sich an elfter Stelle ein mit 68,176 Prozent.

Der dritte Platz der Gesamtwertung wurde zur Beute der Franzosen mit 207,295 Punkten. Für die Gastgeber starteten Capucine Noel auf Soleil Noir vom Rosenhof (71,324), Clemence Audi Bussio im Sattel von Duardin D’Arx (68,0), Mado Pinto auf Rafaele du Coussoul de la Gesse (67,971) und Eugenie Burban mit Little Rock (65,824).

