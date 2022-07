Severo Jurado Lopez: Beinbruch

„Meine Sommerpläne sind nun etwas anders“, schreibt der Spanier Severo Jurado Lopez auf seiner Facebookseite. Ein Unfall ist Schuld.

Severo Jurado Lopez ist jemand, der nach vorne schaut. Das beweist der Spanier, der in Dänemark lebt, mit einem Post auf Facebook. In dem lobt er seine beiden Bereiterinnen, die gleich mehrere Pferde für das Finale der dänischen Jungpferdechampionate qualifiziert haben. Und in diesem Atemzug erwähnt er in einem Halbsatz auch, warum er nicht selbst die Pferde vorstellen wird: „Unglücklicherweise habe ich mir ein Bein gebrochen und das hat meine Sommerpläne etwas durcheinander gebracht“, steht dort zu lesen. Severo Jurado Lopez setzt einen Smiley hinter den Satz. So schlimm scheint es also um sein Bein nicht bestellt zu sein.

Die Weltmeisterschaften waren für den Spanier, der lange Zeit für den Stall Helgstrand geritten ist, in diesem Jahr kein Thema. An den Olympischen Spielen in Tokio und den Europameisterschaften in Hagen hatte er 2021 mit Fendi T teilgenommen.

Bei Helgstrand war der Spanier neben Starts bei den Olympischen Spielen in Rio vor allem der Mann für die Jungpferde-Weltmeisterschaften, ritt unter anderen Fiontini und D’Avie.

Fendi T ist in diesem Jahr noch auf keinem Turnier am Start gewesen. Den Hannoveraner Dahoud v. Desiderio hat Severo Jurado Lopez in Aalborg im Mai erfolgreich in Grand Prix und Grand Prix Sepcial an den Start gebracht.